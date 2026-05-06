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先核定卻晚生效！特教加給回溯最後一哩路 教團籲行政院速核定

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部調升導師與代課鐘點費並回溯生效，但特教職務加給未同步回溯，圖為示意圖。聯合報系資料照片
教育部調升導師與代課鐘點費並回溯生效，但特教職務加給未同步回溯，圖為示意圖。聯合報系資料照片

教育部去年12月宣布調升導師職務加給與代課鐘點費，並回溯自同年9月生效；不過，凍漲長達33年的特教職務加給，雖於去年9月宣布調整，卻遲至今年2月才生效，引發差別待遇質疑。全國教師工會總聯合會指出，特教職務加給回溯案已於今年4月報請行政院核定，邁向最後一哩路，呼籲行政院應從速修正不合理的差別待遇問題。

全教總表示，特教職務加給在去年6月獲行政院核定，於今年2月起從每月1800元調增為2800元。但去年12月31日宣布的「提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金」，不僅今年1月便生效，更可回溯自去年9月，形成特教加給調升出現早核定卻晚生效且未回溯的荒謬現象。

全教總認為，此種同為待遇調升，卻一國多制的混亂狀況，不僅因差別待遇而使待遇調升的美意大打折扣，更凸顯出教育部與國教署在面對教師待遇調升問題時，內部不同單位間缺乏協調且橫向聯繫不足，使得明明是調升待遇的美意，卻反倒給人一種大小眼差別對待的不良觀感。

全教總指出，特教加給回溯案已在今年4月報請行政院核定，邁向最後一哩路，呼籲行政院應從速核定特教加給回溯至去年9月1日，不應再持續拖延，以理性務實的態度，落實尊重專業與提供合理待遇的正向作為，以利特教師資的留才久任，確保特殊生受教權益。

教師 教育部 國教署

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