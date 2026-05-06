竹科寶山用地開發環差過關 土石方去化尋求解方

竹科園區寶山用地因增加開發工程，園區內土石方處理量增而提出環差審查，今天確認通過。目前各科學園區開發都面臨土石方去化的問題，國科會預計下週拜訪內政部尋求解方。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第49次會議，審查「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫環境影響說明書第三次環境影響差異分析報告」。

開發單位竹科管理局表示，本計畫位於新竹縣，開發面積總計91.02公頃，由於納入再生水廠興建工程、再生水配水池上部規劃調整、以及進駐廠商施工需求等，預估變更後剩餘土石方由原本的59.5萬立方公尺，增加至121.5萬立方公尺。

開發單位指出，已持續洽談土石方去化地點及量能，初步成果已洽談39.5萬立方公尺，倘無法搭配鄰近工程需土期程，將規劃送往合法土資場、台北港填海造地計畫或其他經主管機關同意的去化管道進行去化。

關於土石方去化的議題，國土管理署補充，由於加嚴土石方去化全流向控管，的確現在去化比較困難；目前透過法規、還有地方及中央協力，推動擴大暫置場；並建議土石方可以再利用，變成建材的一部分，藉此降低暫置面積或高度。

國家科學及技術委員會表示，科學園區內廠商開發土石方去化，這是目前各園區都面臨到的問題，預計下週將拜訪內政部討論，尋求解方。

環評委員也建議土石方加強初期分類，以提升土方再利用管理。經閉門會議討論後，本案建議審核修正通過。