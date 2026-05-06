生一胎補助10萬 生育給付母親節前入帳

政府推動好孕3方案，今年起只要生一胎就加發生育給付至新台幣10萬元，但卻因預算未審而遲未給付，勞動部今天表示，行政院同意執行新興計畫動支案，母親節前將陸續入帳。

因應少子女化問題嚴重，行政院今年起推動好孕3方案，包含將現行不同社會保險的生育給付齊頭式拉高到10萬元，因此只要國民生一胎就能拿到10萬元、生雙胞胎能領20萬元，整體預算共47.2億元。

由於今年預算遲未通過，因此即便民眾提出申請，相關給付仍無法給予民眾。不過勞動部今天表示，行政院同意機關執行新興計畫預算，生育給付加發至10萬元將於母親節前夕撥款入帳，預計將補發1.8萬人。

勞動部勞動保險司司長陳美女告訴中央社記者，先前因115年度中央政府總預算案還未審查，因此生育給付加發無法撥款給民眾，先前申請的民眾將陸續補發，後續民眾申請也可依照既定流程獲得給付。

另外，勞動部今年起推動「彈性育嬰留職停薪」新制，30人以下企業讓勞工請1日育嬰留停，將發給1000元獎勵金，此筆獎勵金也因預算未審而遲未發給。

勞動部表示，將於27日首次發放雇主獎勵，若受僱者以日申請育嬰留職停薪起始日在今年1月至3月間，且符合補助資格並已於15日前完成線上登錄帳戶雇主，將直接撥付入帳。