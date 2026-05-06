劉曉波傳記「我沒有敵人」 生前盼以愛化解恨

已故中國人權鬥士、諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世將屆滿9週年，由美國學者林培瑞與劉曉波友人吳大志合著「我沒有敵人」一書，書中透露他生前盼以善意對待政權敵意，以愛化解恨。

根據印刻文學發布新書資訊，本書被視為最出色的劉曉波傳記，書名取自劉曉波2009年遭遇判刑前夕所撰寫長達5頁的長文「我沒有敵人—我的最後陳述」，替自己所作所為做最後辯解。

劉曉波在文中說：「我沒有敵人，也沒有仇恨。所有監控過我，捉捕過我、審訊過我的員警，起訴過我的檢察官，判決過我的法官，都不是我的敵人。」

劉曉波解釋，因為仇恨腐蝕一個人的智慧和良知，敵人意識將毒化一個民族的精神 ，煽動起你死我活的殘酷鬥爭，毀掉一個社會的寬容和人性，阻礙一個國家走向自由民主的進程。

劉曉波說：「我希望自己能夠超越個人的遭遇來看待國家的發展和社會的變化，以最大的善意對待政權的敵意，以愛化解恨。」

書中也細膩描繪劉曉波的人格特質，也提到他生前提倡「非暴力」抗爭，使某些人將他與金恩（MartinLuther King）、甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）相提並論，但書中認為，劉曉波所處環境對人民自由的壓制程度，遠超過前述兩人的遭遇。

此外劉曉波還經常與曼德拉（Nelson RolihlahlaMandela）、哈維爾（Vaclav Havel）、華勒沙（LechWalesa）等異議人士相提並論，但他缺乏組織奧援，「在中國，這類組織一開始冒出頭就會被消滅。」

即使情勢相對悲觀，作者之一的吳大志在書末表示，「我的友人劉曉波所深切學到的教訓，乃是中國人民本身是源源不絕的活力、創造力的來源，他們對打造自由且有尊嚴之社會的追求，既沛然莫之能禦而且無法預料。」