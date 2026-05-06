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私校補習班個資行政檢查開跑 防範資料外洩

中央社／ 台北6日電

教育部5月起展開教育機構個資行政檢查，包含私校、幼兒園、補習班、安親班等，預計將執行到10月，協助找出潛在漏洞，並強化資料管理制度。

教育部今天發布新聞稿指出，教育機構越來越依賴資訊系統，個人資料跨單位的流通也日益頻繁，更須防範資料外洩或遭不當使用，進一步保障學生、家長與教職員的相關權益。

教育部於民國112年起開始行政檢查，115年度的查核工作5月開跑，並持續執行至10月。透過「書面審查」與「實地走訪」，協助各級機構檢視防護措施，提升大眾提供個資時的信任感與安心感。

查核的重點在於確認各單位是否已建立並落實「個資安全維護計畫」，且在個資的蒐集、處理、利用、保存及刪除等各階段，都須符合「個人資料保護法」的規範。

查核結束後，未達標的機構將被要求限期改善，並定期召開檢討會議。教育部也同步提供教育訓練課程，協助基層人員深入掌握法規要求及標準作業流程，將「個資保護」從制度層面落實到日常操作的每個細節中。

安親班 個資 補習

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