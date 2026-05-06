大專職涯輔導心得競賽徵件開跑 最高獎金3萬元

教育部青年署舉辦全國大專校院職涯輔導學生心得競賽，徵件即日起開跑，最高獎金新台幣3萬元，邀請大專生透過圖文或影音作品，呈現對職涯探索、職涯規劃的心得、反思與回饋。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年探索自我職涯方向並發揮創意，青年發展署舉辦全國大專校院職涯輔導學生心得競賽，邀請大專校院學生以多元形式展現對未來職涯的想像與實踐，期望透過創作激發青年對自身職涯發展深入思考。

大專校院職涯輔導學生心得競賽徵選分為「圖文類」和「影音類」，參賽者須以在學期間參與大專主辦的職涯輔導課程或活動為創作主題與題材，透過創作傳達參與職涯輔導課程或活動的體驗，呈現對職涯探索、職涯規劃及職涯發展的心得、反思與回饋，徵件自即日起至6月15日受理報名，最高獎金新台幣3萬元。

青年署表示，去年競賽吸引眾多優秀團隊與學生參與，作品題材多元，從在地文化、社會議題、個人生命經驗等面向展現出不同的職涯旅程。

例如銘傳大學廣告暨策略行銷系學生組成的團隊，以作品「未來不籤強」獲得影音類第1名，劇中描述一名即將畢業的大學生想透過求神問卜確認未來應走的道路，後來才發現原來學校「職涯講座」是可以幫助自己做好準備，找到方向的貴人。

青年署提到，邀請全國對創作有熱情的學生踴躍報名參加競賽，為未來職涯奠定堅實基礎，踏出自己的職涯下一步，競賽資訊與報名方式，可至教育部青年發展署「青年職涯輔導資訊平台」（https://mycareer.yda.gov.tw/）查詢。