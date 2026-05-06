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台北鼠患引關注 故宮院長：沒東西可吃 不可能進館內
台北鼠患引發關注，民進黨立委陳秀寳今天詢問故宮院長蕭宗煌是否有相關情形，蕭宗煌回應，基本上不可能進到故宮北院館內。另外，美伊戰爭也引發立委關注故宮戰時應變措施。
立法院教育及文化委員會今天就國立故宮博物院115年預算編列情形質詢。陳秀寳表示，台北市目前有鼠患問題，而故宮北院戶外的至善園及至德園都是遊客會造訪的綠地。
蕭宗煌回應，北院因接近山區偶有老鼠、蛇問題，至善園及至德園基本上很少見，院內也沒東西可吃，老鼠不會進到室內，但故宮仍會加強注意；南院則因在台糖土地周邊會有田鼠。
國際情勢也成為焦點，國民黨立委葛如鈞提到，伊朗玫瑰宮在戰火中被摧毀，而博物館在戰爭中有多種毀損狀態，故宮在114年並未辦理涉及戰爭情境的應變演練，關於故宮在面臨斷網的緊急狀態也需提前準備聯絡通訊措施。
蕭宗煌表示，今年會配合國土安全辦公室進行應變演練。故宮團隊目前有聯絡的LINE群組，但關於緊急狀態需要使用什麼通訊工具還需準備，故宮也會檢討。
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