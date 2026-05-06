曾引爆「文化統戰」質疑的成龍12生肖獸首現在怎麼了？ 故宮院長解謎

故宮南院2015年開幕時於中庭展出影星成龍捐贈的十二生肖獸首，引發「文化統戰」與藝術性爭議，展出3天便慘遭噴漆。政黨輪替後，故宮於2016年拆除獸首入庫。立委郭昱晴今於教委會質詢時問及成龍獸首的後續處理，質疑以人民公帑典藏獸首、占據庫房資源。故宮院長蕭宗煌表示，這批獸首仍由故宮收藏，但並非放在典藏庫房、而是放在一般性倉庫。

2012年，成龍執導與主演電影「十二生肖」，劇情講述國際俠盜尋找失散的圓明園十二生肖獸首並將國寶歸還的故事。故宮南院開幕前，成龍將根據電影十二獸首模型翻銅的複製品捐贈給故宮南院。當時成龍具政協委員身分，獸首被質疑為「贗品」及「文化統戰」工具。2016年11月，時任故宮院長的林正儀徵詢各界意見後，將獸首從南院中庭中拆除。

這批獸首雖非真品，卻是成龍找來工藝家精心製作的工藝品。故宮拆除時強調不會直接切除獸首「砍頭」，而是請雕塑家蒲浩明以藝術的細緻手法處理。拆除後會先收藏於倉庫，未來去向待討論。

郭昱晴質詢時表示，故宮庫房需要溫溼度控制與24小時監控，質疑故宮收藏獸首，是花公帑去養「有爭議又沒有價值的複製品」。蕭宗煌說，成龍捐贈的十二獸首因為沒有典藏的審議程序，所以並非放在典藏庫房中、而是放在一般性的倉庫。他表示，這批獸首是根據成龍當初拍電影的模型去翻銅的、並非從真正的獸首去複製。

郭昱晴詢問，對於十二獸首，故宮是否有更好的處理方式？比方歸還或轉作教育用途。未來是否可以建立一個機制，而不是將有統戰問題的捐贈品照單全收。蕭宗煌表示，故宮會再研究、尋找一個有共識的後續處理。

故宮南院2015年中庭展示成龍捐贈的復刻版「圓明園十二生肖獸首」，引發爭議。故宮提供