曾引爆「文化統戰」質疑的成龍12生肖獸首現在怎麼了？ 故宮院長解謎
故宮南院2015年開幕時於中庭展出影星成龍捐贈的十二生肖獸首，引發「文化統戰」與藝術性爭議，展出3天便慘遭噴漆。政黨輪替後，故宮於2016年拆除獸首入庫。立委郭昱晴今於教委會質詢時問及成龍獸首的後續處理，質疑以人民公帑典藏獸首、占據庫房資源。故宮院長蕭宗煌表示，這批獸首仍由故宮收藏，但並非放在典藏庫房、而是放在一般性倉庫。
2012年，成龍執導與主演電影「十二生肖」，劇情講述國際俠盜尋找失散的圓明園十二生肖獸首並將國寶歸還的故事。故宮南院開幕前，成龍將根據電影十二獸首模型翻銅的複製品捐贈給故宮南院。當時成龍具政協委員身分，獸首被質疑為「贗品」及「文化統戰」工具。2016年11月，時任故宮院長的林正儀徵詢各界意見後，將獸首從南院中庭中拆除。
這批獸首雖非真品，卻是成龍找來工藝家精心製作的工藝品。故宮拆除時強調不會直接切除獸首「砍頭」，而是請雕塑家蒲浩明以藝術的細緻手法處理。拆除後會先收藏於倉庫，未來去向待討論。
郭昱晴質詢時表示，故宮庫房需要溫溼度控制與24小時監控，質疑故宮收藏獸首，是花公帑去養「有爭議又沒有價值的複製品」。蕭宗煌說，成龍捐贈的十二獸首因為沒有典藏的審議程序，所以並非放在典藏庫房中、而是放在一般性的倉庫。他表示，這批獸首是根據成龍當初拍電影的模型去翻銅的、並非從真正的獸首去複製。
郭昱晴詢問，對於十二獸首，故宮是否有更好的處理方式？比方歸還或轉作教育用途。未來是否可以建立一個機制，而不是將有統戰問題的捐贈品照單全收。蕭宗煌表示，故宮會再研究、尋找一個有共識的後續處理。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。