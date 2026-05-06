快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

曾引爆「文化統戰」質疑的成龍12生肖獸首現在怎麼了？ 故宮院長解謎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮南院拆除引爆「文化統戰」爭議的十二生肖獸首。本報資料照片
故宮南院拆除引爆「文化統戰」爭議的十二生肖獸首。本報資料照片

故宮南院2015年開幕時於中庭展出影星成龍捐贈的十二生肖獸首，引發「文化統戰」與藝術性爭議，展出3天便慘遭噴漆。政黨輪替後，故宮於2016年拆除獸首入庫。立委郭昱晴今於教委會質詢時問及成龍獸首的後續處理，質疑以人民公帑典藏獸首、占據庫房資源。故宮院長蕭宗煌表示，這批獸首仍由故宮收藏，但並非放在典藏庫房、而是放在一般性倉庫。

2012年，成龍執導與主演電影「十二生肖」，劇情講述國際俠盜尋找失散的圓明園十二生肖獸首並將國寶歸還的故事。故宮南院開幕前，成龍將根據電影十二獸首模型翻銅的複製品捐贈給故宮南院。當時成龍具政協委員身分，獸首被質疑為「贗品」及「文化統戰」工具。2016年11月，時任故宮院長的林正儀徵詢各界意見後，將獸首從南院中庭中拆除。

這批獸首雖非真品，卻是成龍找來工藝家精心製作的工藝品。故宮拆除時強調不會直接切除獸首「砍頭」，而是請雕塑家蒲浩明以藝術的細緻手法處理。拆除後會先收藏於倉庫，未來去向待討論。

郭昱晴質詢時表示，故宮庫房需要溫溼度控制與24小時監控，質疑故宮收藏獸首，是花公帑去養「有爭議又沒有價值的複製品」。蕭宗煌說，成龍捐贈的十二獸首因為沒有典藏的審議程序，所以並非放在典藏庫房中、而是放在一般性的倉庫。他表示，這批獸首是根據成龍當初拍電影的模型去翻銅的、並非從真正的獸首去複製。

郭昱晴詢問，對於十二獸首，故宮是否有更好的處理方式？比方歸還或轉作教育用途。未來是否可以建立一個機制，而不是將有統戰問題的捐贈品照單全收。蕭宗煌表示，故宮會再研究、尋找一個有共識的後續處理。

故宮南院2015年中庭展示成龍捐贈的復刻版「圓明園十二生肖獸首」，引發爭議。故宮提供
故宮南院2015年中庭展示成龍捐贈的復刻版「圓明園十二生肖獸首」，引發爭議。故宮提供

蕭宗煌 生肖 故宮

延伸閱讀

全球僅3件「皇帝地毯」在故宮南院！從宮廷織物到擺設，盤點三件具祝福寓意文物看點

住邦資產劉陳傳出馬 媒合珍稀豪宅與精品展覽

國寶背後的偵探筆記：故宮專家解碼蘇東坡的喜怒哀樂

皇帝也有「影子寫手」？故宮北院「真假乾隆」30件典藏揭開御筆與代筆謎團

相關新聞

曾引爆「文化統戰」質疑的成龍12生肖獸首現在怎麼了？ 故宮院長解謎

故宮南院2015年開幕時於中庭展出影星成龍捐贈的十二生肖獸首，引發「文化統戰」與藝術性爭議，展出3天便慘遭噴漆。政黨輪替後，故宮於2016年拆除獸首入庫。立委郭昱晴今於教委會質詢時問及成龍獸首的後續處

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

為持續提升公立暨非營利幼兒園招生公平性與便利性，新竹市府今宣布，自115學年度起將全面推動公共化幼兒園「全學區登記、統一招生」制度，取代過去依國小學區限制入園的方式，並同步優化教保服務品質、擴充整體量

校事會議新制審查倒數 教團促立院退回

校事會議上路後爭議不斷，教育部為此修正教師解聘辦法、考核辦法等，並於今年一月送交立法院教育及文化委員會審查，依法須於三個月內完成。隨前法定審查程序進入最後倒數，全教總批評，新制「疊床架屋、亂上加亂」，

兒少輕易滑到成人影音 除了補破網如何事前風險管理？

線上影音平台竟成兒童保護破口！近期家長驚覺，學童常用的小鴨影音、動漫線上看等網站，在網站中竟能輕易觸及成人影片。由於管理鬆散且受演算法推送，孩子極易暴露於色情內容中，甚至在同儕間出現不當性談話，令家長

校園濫訴爭議多 藍白立委要教部說清楚

校園濫訴爭議頻傳，國民黨立委柯志恩批評，教育部公布新辦法後引發更大爭議，現場教師已經被「進教室怕被告、處理學生衝突怕被查」的不安籠罩，教育部必須全面評估；民眾黨立委蔡春綢表示，支持盡速排審，讓教育部把

移工引進續增 勞動部估116年就安費收入增10億元

勞動部近日召開就安基金委員會，通過116年就安費預算及支出計畫，勞動部官員表示，明年就安費收入預估增加新台幣10億元，推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。