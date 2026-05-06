家事服務就業支持計畫上路 提供訓練、就業獎勵金
鬆綁外傭申請條件恐衝擊家事服務人員就業，勞動部訂定就業支持計畫，符合條件從業人員受訓將提供每月新台幣5000元或8000元訓練獎勵金，也有就業獎勵金，最高3萬元。
政府日前鬆綁外籍幫傭申請條件，只要家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也優先審核。
為了避免鬆綁外傭申請條件後造成家事服務人員就業衝擊，勞動部已訂定家事服務從業人員就業支持及能力提升計畫，將提供相關從業人員支持津貼、培訓補助及訓練獎勵金以及就業獎勵。
勞動部勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷告訴中央社記者，此計畫適用對象為從事家事服務3個月以上、月工時60小時以上或月薪2萬2000元以上且月薪或月工時在4月13日後有減少3成以上的勞工。
在訓練獎勵金部分，黃巧婷指出，只要適用對象參與勞動部自辦或委辦訓練課程，將補助8成至全部訓練費用，且也會提供訓練獎勵金，每月5000元或8000元，最長發給6個月；若是參加其他部會訓練課程，訓練費用最高補助4萬元。
黃巧婷也說，如果勞工受訓後有就業，計畫將提供就業獎勵金，全時工作受僱滿1個月發給1萬元，滿3個月再給2萬，合計最高給3萬元；另外，還有支持津貼，只要參加計畫1個月內有求職或參加就促研習共2次，就發給4000元。
黃巧婷說，此計畫實施至116年底，符合資格者都可以提出申請，此計畫預計培力4000名家事服務者。
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