不斷學習 創造價值 國立嘉義大學校友曾穎榆的農場管理實戰筆記

【採訪撰稿．許嘉寶】

問：請介紹您的背景以及目前職業。

答：我在六年前從國立嘉義大學農場管理進修學士學位學程畢業，這是一個蠻特別的科系，以培育現代化農業經營管理人才為目標，課程涵蓋農、園、漁、牧生產及加工技術，也包括農產品行銷與農場經營管理策略的學習等。我們是農業公費專班，學員多為農二代或青農。畢業後即返回自家農場或進入受學位學程認證之農場企業，投入生產前線或經營管理。

我本身也是二代，現在擔任三欣園藝的農場經理，目前在進行的一項重要任務，是將原本傳統的農場管理模式轉型為企業化管理。三欣園藝位於嘉義大林，原來以種植文心蘭為主，現在則將重心放在生菜類栽培。農場的特色是發展智慧溫室，不但要讓農作物長得好，符合經濟效益，更致力於推動農業的永續發展。這可以分為兩個層面，一是因透過掌握關鍵技術讓生菜全年生長，得以供應本地餐廳在地食材，以減少碳足跡；二是以更精準的調整溫室微氣候等生長條件，提升資源循環利用的程度。

智慧農業的核心為數據的蒐集、分析及動態調整。所謂企業化的管理，指的不僅是農作物管理，也牽涉到人的管理，兩者需互相整合才能夠優化經營及運作。

問：在學期間哪些學習對您求職或職涯發展最有幫助？

答：在學校時，我們是農林漁牧各個領域都接觸，但是這些理論知識，必須透過自己內化，從基層工作中去摸索，才有辦法與實務連結，並且再進一步延伸與深化。我覺得學校的學習除了在專業領域之外，對於未來工作上非常有幫助的部分，是有機會讓我們跟產業界的人交流，學習溝通，發展出一個小型的社群。

此外，我也想要強調跨領域學習的重要。以前我們會說：「把一件事情做到專精就好。」但現在，光專精已經不夠了。很多工作的瓶頸都在於「跨領域」。以農業為例，早已不只是種植而已。你可能需要懂一點行銷，知道怎麼讓產品被看見；需要懂管理，讓流程有效率；甚至還需要數據分析的能力，去判斷市場趨勢。不見得每一項都要專精，但你要有能力把不同領域的東西串起來。我認為未來的競爭力不再只看個人多專精，而在於能否連結不同領域，並驅動團隊共同協作。

問：職涯發展過程中遇到哪些挑戰與成就？

答：我畢業後持續跟許多在農業與企業界深耕的前輩及朋友學習，他們可能是農場經營者或不同類型的企業老闆，我從他們身上學習到很多不同領域的管理模式。當然，這些管理經驗不能直接套用，怎麼樣學習他們成功背後的管理邏輯，發展成屬於我們企業的版本，這是我目前在做的事情。把握企業管理的主軸，再依此細訂流程，對應到現場情況調整，才有辦法發展出最適合自己的模式。我也從前輩們的經驗中了解這些過程中的陣痛與挑戰，讓自己在面對相似困境時，能更成熟地解決所面對的問題，把前人走過的彎路，轉化成我們企業轉型的策略。

我父親本身也具有企業家的精神，認為企業就是要一直不斷精進與調整，他負責專業技術，我則負責農場管理。農業管理不只是管理作物，還要管理人。現階段因為由農場變成農企業，傳統紙本為主的農業管理，須轉型為現代數據化的管理模式，這個過程是蠻大的一個陣痛期。舉例來說，農產業一向很傳統，但是現在我們發展智慧農業，資訊是關鍵，因此需要引導現場的工作人員與資訊為伍，而且資訊還要透過EIP去做管理。EIP數據的準確性需要依靠正確及固定頻率地輸入資料，目前的工作引導各部門去做這樣的改變，並改變內部管理制度與各部門的溝通。這些是我們目前面對的挑戰。

▲三欣園藝創辦人曾明進與第二代曾穎榆。（曾穎榆提供）

問：哪些能力對於大學生的就業力最為關鍵？請給大學新鮮人以及即將畢業的學生一些建議。

答：可能有些人覺得，因為是農二代，畢業之後一定有工作，大學畢業時不需要焦慮。但其實我並非處於一種安逸的生活環境，家裡雖然已在經營農場，但算是在成長期，需要克服種種挑戰。在大學畢業之際，我的焦慮來自於我沒有退路。而正是在這樣的沒退路的情況下，我一心承擔起責任，形成讓工作能做得更好的心態。

從學生一路走到現在經營事業，我並不是那種「照著標準走」的典型路線。但也因為走過一些彎路，反而更確定一件事：所謂的「就業力」，從來不是你拿到一份什麼樣的工作，而是你有沒有能力在任何位置，都能創造價值。

對於正在準備進入職場的年輕人，有幾件事情可以提早開始思考及行動，首先我建議大家越早接觸真實世界，越有幫助，因為課堂上的知識很重要，但真實世界的複雜程度，往往遠超過課本。其次，不要排斥從基層工作做起，在職場中要做一個能「發現問題」的人，進而能提出一個可行的方向，帶領整個團隊往前走。

我認為，未來社會的變遷將更加快速，產業之間的界線，也會越來越模糊。對我們這一代來說，最重要的其實不是「選對一條路」。而是讓自己具備一種能力──不管走哪一條路，都走得下去，也走得好。當你有這種能力的時候，你就不再只是等待機會的人，而是能自己創造機會的人。這種轉化的能力，才是真正能帶領你跨越挑戰、走向長遠的關鍵。