新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

為持續提升公立暨非營利幼兒園招生公平性與便利性，新竹市府今宣布，自115學年度起將全面推動公共化幼兒園「全學區登記、統一招生」制度，取代過去依國小學區限制入園的方式，並同步優化教保服務品質、擴充整體量能，致力打造更友善、安心的育兒與就學環境。

市長高虹安表示，115學年度起就讀新竹市公立暨非營利幼兒園將不再受學區限制，家長可依實際需求，更彈性選擇適合的園所。同時，市府也將持續簡化報名流程、提升招生資訊透明度。

教育處長林立生表示，過往公共化幼兒園招生都比照國小學區入學，自115學年起將改採「全學區登記、統一招生」方式辦理。家長於登記時最多可選填2個志願，包含1所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，錄取後再擇一園完成報到。

招生簡章已公告於各校（園）網站及新竹市學前教育網( https://kids.hc.edu.tw/home )，相關招生資訊及宣傳影片置於學前教育網家長專區可供參閱( https://kids.hc.edu.tw/home?cid=590 )。

教育處表示，這次招生作業分為三階段辦理，包含優先入園資格幼生、一般幼生及備取階段登記，並採線上抽籤方式進行。優先入園資格幼生登記時間為今年5月18日至19日；一般幼生為5月22日至25日；備取階段則為6月1日至3日。相關登記流程可至線上報名系統( https://hckids-online.hccg.gov.tw )查詢。

教育處指出，為回應家長托育需求並強化2歲幼兒照顧服務，市府持續擴充公共化教保服務量能。原有2歲專班已於114學年度增設至24班、共352個名額，115學年度將進一步擴充至33班、455個名額，透過園所轉型與專班增設，逐步提升服務供給，提供更穩定且細緻的照顧品質。

此外，自115學年度起，公立幼兒園2歲專班師生比將由現行1：8調降為1：7，讓教師投入更多心力關注幼兒的個別學習與發展需求，進一步提升照顧品質，營造更安全、溫暖且具支持性的學習環境。

教育處補充，在擴大公共化教保服務量能方面，目前新竹市已有逾九成國小設有附設幼兒園。115學年度亦將於東區科園國小附設幼兒園增設2班3至5歲班，進一步提升整體收托量能，提供更多幼兒就學機會，實質減輕家長育兒負擔。