勇於探索、樂於學習、善於連結：輔仁大學校友潘卉秋走出跨域之路

【採訪撰稿．許嘉寶】

問：請介紹您的背景及職涯經歷，遇到過什麼挑戰以及獲得的成就為何？

答：2021年我自輔仁大學（簡稱輔大）西班牙語文學系（簡稱西語系）畢業後，曾於媒體及公關產業任職，最近也獲得德國經濟與環境大學（Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, HfWU）的永續移動性碩士（M.Sc. Sustainable Mobilities）。

我從國中就喜歡英文，之後念一所國際高中，除了英文之外還要修習第二外國語言，因此在進入大學前已奠定西班牙語基礎。因為我在高中時也參加廣播社，所以對於傳播媒體也很有興趣。記得當時選填志願時，在世新大學（簡稱世新）以及輔大之間作抉擇，原因是世新廣播電視電影學系（簡稱廣電系）是所有傳播人的夢想，而輔大除了繼續深化我的語言能力，也能透過如輔大之聲實習廣播電台（簡稱輔大之聲）等社團活動等拓展我的興趣，豐富我的學習。

綜合考量後，我選擇就讀輔大，因其為綜合型大學，具備豐富資源與多元環境，能支持我多方面的興趣發展。在輔大西語系，不但能學習文學、語言應用、學習文化，也提供學生至海外學習的機會。我也曾探索雙主修，但後來決定將精力保留在參與輔大之聲，以及準備到西班牙當交換學生。

大四時參加「校級交換生計畫」至西班牙就讀的經驗，不僅開拓了我的國際視野，也讓我學習獨立生活。在西班牙念書期間，我有許多機會到歐洲其他國家旅行，在造訪德國柏林時，被它乾淨有序的街景、豐厚的文化及理念打動，甚至德文本身都讓我覺得迷人，這亦成為我日後赴德國進一步求學深造的重要機緣。

回到臺灣以後，我一方面努力完成學業，另一方面也被推薦到學校的公共事務室擔任校園記者。對我而言，能在校園中體驗職場，是一次難得且令人欣喜的經驗。當時擔任校園記者的主要任務是撰寫校內新聞，並負責採訪多位校友，每年校慶傑出校友專刊的製作等，這些對我而言都是相當寶貴的經驗。我記得在有一年的傑出校友專刊中，有過半數的採訪內容都是我負責的，這一本專刊幾乎成了我的作品集，讓我非常有成就感。

我很喜歡透過採訪的過程，深入了解他人與各行各業背後的故事與歷程，這也是我一直熱愛新聞領域的原因。很幸運地，我的努力獲得肯定，在畢業前也爭取到進入新聞媒體實習的機會。當時即將從大學畢業，我開始思考未來的人生方向。我心中浮現一個簡單卻明確的想法：希望從事對社會有益的工作。我相信，若能透過媒體產出優質內容，便有機會對社會產生正向影響。

在媒體實習，讓我了解到新聞產業是一個非常講求高效的行業，不但追求點閱率，而且常常要面對網路上輿論及被刪稿的壓力。不過，我學習到敏銳的觀察力和用文字說故事的能力，也體會到報導一篇有意義的事件會帶給我成就感。經過實習的磨練，在畢業後，我很幸運地透過推薦加入一家汽車公司的公關團隊，擔任駐點人員，展開了我的第一份正職工作。

問：在學期間哪些課程／活動對您求職或職涯發展最有幫助？

答：我認為參與社團的經驗對於職涯發展非常有幫助。透過多次籌辦活動，我學會如何與團隊合作、有效溝通。尤其是在擔任校園新聞工作的歷練中，從累積採訪與製作經驗，到實際承擔類似小組長的角色，培養了團隊領導與協調能力，讓我受益良多。也許正因為這樣的責任感與帶領他人的特質，讓我在職場上逐漸獲得主管的肯定與推薦。

此外，我們西語系有一項特色──戲劇畢業公演。透過排演一齣戲，不僅能實際運用所學語言，也能體驗團隊合作的過程。同學們多半擔任演員，而我也曾擔任導演，負責帶領大家排練，並與編劇討論劇本、調整方向。這樣的過程很像一個小型職場，雖然尚未如真實職場般正式，但已經能從中學習到許多寶貴的經驗。大學提供了非常豐富的活動與資源，只要願意投入，都能轉化為未來發展的養分。這些經驗也對我日後進入媒體與公關領域帶來很大的幫助。

問：選擇目前職業領域的原因與未來目標願景為何？

答：對多數大學生而言，人生至少會面臨兩次重要抉擇：一次是在入學時選擇科系，另一次則是在畢業前決定職涯方向。而在這兩個關鍵點之間，是一段不斷探索、學習及累積經驗的過程。攻讀碩士，讓我再次回到這樣的關鍵時刻，重新審視自己的選擇與未來。

會就讀永續移動這個領域也跟我大學畢業後的工作經驗有關，永續移動的概念簡單說來，可以是鼓勵大家少用車、多用大眾運輸，或是用低碳交通工具，例如步行和腳踏車作為移動方式。更擴大一點，可以談到「15分鐘工作圈」這樣的城市規劃。我發現，永續的概念能兼顧企業獲利與環境友善、創造雙贏，若是以後回到汽車公司或是到公部門等其他領域，我應該能協助推動永續相關的理念，這很符合我｢做對社會有益的事情｣的初衷。

問：哪些能力對於大學生的就業力最為關鍵？請給大學新鮮人以及即將畢業的學生一些建議。

答：我自認相當了解自己的興趣與想追求的方向，同時也保有彈性，持續進行各種嘗試與探索。以對語文的熱愛為起點，拓展視野、跨足不同專業領域，逐步走出屬於自己的創新之路。當年之所以想投入新聞工作，其實還有一個重要原因：這份工作能讓我接觸各式各樣的產業與領域。當時的我尚未完全確定未來方向，因此透過採訪、傾聽不同人的故事，不僅能拓展視野，也有機會從中發現自己對哪些領域產生興趣，並進一步嘗試。所以，如果要給新鮮人一些建議，我會認為，在尚未確立方向時，可以先進入一個相對多元的環境，多方嘗試或選擇接觸面較廣的工作，在過程中逐步探索並釐清自己的定位。同時，我認為大學階段的實習經驗相當重要，它讓你有機會提前接觸職場、面對實際問題，也能更真實地理解自己嚮往的工作在現實中可能遇到的挑戰與樣貌。

此外，人脈的累積也十分重要。這部分雖然要靠機緣，但更需要主動爭取。建議多參與各類活動，做好準備，積極與人交流，並勇於表達自己的想法與意願。每一小步都很關鍵。在我看來，幸運與努力缺一不可──我很幸運擁有這些資源，也持續為之付出努力。我也鼓勵還在學校的大家主動把握機會，善加利用大學提供的豐富資源。