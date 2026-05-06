校園濫訴爭議多 藍白立委要教部說清楚

校園濫訴爭議頻傳，國民黨立委柯志恩批評，教育部公布新辦法後引發更大爭議，現場教師已經被「進教室怕被告、處理學生衝突怕被查」的不安籠罩，教育部必須全面評估；民眾黨立委蔡春綢表示，支持盡速排審，讓教育部把修法理由、制度設計、執行風險與改善配套講清楚。

民進黨立委陳培瑜則認為，新制中談及匿名檢舉不受理、新增輔佐人制度等，都是不錯的改革方向，應「逐條審查」精進爭議條文，而非全面退回。

蔡春綢表示，觀課機制需回歸專業支持，而非對教師教學自主的無端干預，將要求教育部針對外界質疑的條文進行說明，確保制度不會淪為少數人操弄權力的工具，保護無辜教師免於惡意檢舉的折磨。至於外聘調查員，教育部須建立更嚴謹的遴選、培訓及淘汰機制，確保調查程序的公正與專業。

柯志恩說，教育部修改解聘辦法後，引發更大爭議，例如為減少校園濫訴，教育部說匿名不處理，但匿名檢舉霸凌和不當體罰，也不受理嗎？又如為了要投訴減量，解聘辦法新增「受理審議小組」，形式上與校事會議高度重疊，卻刻意繞過既有機制，豈不是疊床架屋；新增輔佐人機制，讓法律取代教育，造成校園「法庭化」，親師信任更瓦解。

陳培瑜則是肯定新制增設「受理與否」的初步篩選機制，應能有效解決濫訴問題，但「調查員專業性」值得討論，即使受過訓練，若對司法或學校教學不熟悉，或過度套用司法邏輯，容易造成誤判，主張建立人才庫定期汰除與更新機制。

至於「公開觀課」恐淪為監控工具，陳培瑜指出，或許可透過配套措施明訂介入的要件，比如師生發生強烈衝突或教學秩序失控等。