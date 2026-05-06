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校事會議新制審查倒數 教團促立院退回

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
全國教師工會總聯合會呼籲教文會儘速排審校事會議草案，並作成「廢止」或「退回重訂」決議。記者柯美儀／攝影。
全國教師工會總聯合會呼籲教文會儘速排審校事會議草案，並作成「廢止」或「退回重訂」決議。記者柯美儀／攝影。

校事會議上路後爭議不斷，教育部為此修正教師解聘辦法、考核辦法等，並於今年一月送交立法院教育及文化委員會審查，依法須於三個月內完成。隨前法定審查程序進入最後倒數，全教總批評，新制「疊床架屋、亂上加亂」，更保留匿名檢舉的介入空間，喊話立法院教文會盡速排審，並建議廢止或退回重訂。

二○二○年教師法修法，創設「校事會議」制度，旨在處理疑似不適任教師，卻因匿名檢舉制度，衍生校園濫訴等爭議，成了第一線教師噩夢。教育部今年一月中，公告校事會議新制，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，並新增輔佐人參與制度等，不過基層教師依舊不領情，質疑對濫訴毫無防堵機制。

全教總專業發展中心執行長葉明政表示，一○八課綱中，明文規定「公開觀課」機制，本意是同儕間教學相長、互助合作的柔性機制，但在新修辦法下，卻被納入調查與輔導機制，學校行政可隨時進入教室觀課，已讓制度帶有監控味道，變成處理老師的工具。

葉明政還提到，新的解聘辦法存在矛盾，像是教育部為完善不適任教師處理機制，在解聘辦法中新增了「一加三」受理認定機制，校長在校事會議無表決權，但校事會議成員皆由校長邀請組成，形同集調查、審議、否決於一身。此外，儘管教育部強調已刪除「匿名檢舉」規定，但新修辦法第九條之一仍保留匿名檢舉的介入空間，使匿名檢舉淪為打擊第一線教師的案件。

至於調查員專業部分，葉明政說，台北高等行政法院日前判決指出，新竹市某國小代理教師遭記過案，因校方調查小組未充分調查有利證據、事實認定錯誤，最終遭法院撤銷原處分。這證明了目前外聘調查員的人才庫素質參差不齊，且法治程序觀念薄弱，導致教師名譽受損。

全教總理事長侯俊良說，解聘辦法、考核辦法修正後，教學現場亂象仍層出不窮，證明其法規設計存在嚴重偏差，呼籲立院教育及文化委員會應重視教育專業，即刻排審並做成「廢止」或「退回重訂」決議。

對此，教育部表示，會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考。

全教總 教育部 立法院

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