移工引進續增 勞動部估116年就安費收入增10億元

勞動部近日召開就安基金委員會，通過116年就安費預算及支出計畫，勞動部官員表示，明年就安費收入預估增加新台幣10億元，推估與移工引進人數增加等因素有關。

勞動部近日召開就業安定基金委員會，會中通過提案，包含各單位研提就業安定基金116年度來源（收入）預算及計畫263億297萬5000元與用途（支出）預算及計畫234億5016萬2000元案。

與今年度相比，116年基金收入及支出均有增加，收入從約252億元增加至263億元，而支出則是由227億增加至234億元。

勞動部勞動力發展署組長侯松延告訴中央社記者，收入部分增加，主要是近期移工政策放寬，包含家庭類、製造業等移工引進數量增加，聘僱外籍移工的雇主每月繳納的就業安定費也會因此增加，預估增加10億元。

至於支出部分增加7.85億元，侯松延表示，其中4.75億元為補助地方政府辦理短照服務，1.76億元補助衛福部辦理長照喘息服務，盼給家庭雇主更多支持。

勞動部也說明，就安費支出用在促進國民就業項目占總預算61.64%，包含加強職業訓練及就業資訊事項、公立就業服務據點運作、推動身心障礙者就業服務及職業重建個案服務、婦女再就業計畫獎勵金、辦理技能檢定及技能競賽等。

而在提升勞工福祉項目則占總預算1.71%，包含補助辦理性別平等工作業務、落實勞動教育、落實大量解僱保護功能以及失業勞工在學子女生活扶助金等；處理外國人聘僱管理事務部分則占總預算20.04%，包含補助地方政府辦理短期替代照顧服務及補助衛生福利部辦理擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫等。