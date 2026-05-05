教育部選派30中小學教師 赴星馬9天入班交流…取經國際教育

教育部近期選派30名中小學教師，前往新加坡、馬來西亞，展開為期9天的入班交流，期盼返國後能發展出有台灣特色的國際教育課程。

近年中小學加強國際教育，鼓勵學校找尋海外姊妹校，透過實體交流或線上分享活動，打開學子的視野，培育具備全球競爭力的人才。

教育部今天發布新聞稿指出，4月25日到5月3日間，委託暨南國際大學從各縣市遴選30名優秀中小學教師，前往新加坡、馬來西亞交流，安排走訪多元類型學校，包括美式教育體系、日本海外學校、新興國際學校，也包含馬來西亞的實驗獨立中學。

出國前，團隊特別規劃2天實體培訓課程，深入認識新加坡與馬來西亞的歷史文化脈絡、教育制度以及多元文化教育理念，並安排線上對談，提前掌握第一線教學現場概況。後續還進行分組共備與討論，從不同學習階段的學生的角度出發，激盪更多元的國際教育構想。

教育部期盼藉由這次活動，讓台灣的優秀教師們從不同文化脈絡與教育制度中汲取靈感，進一步發展具有台灣特色的國際教育課程。返國後將辦理成果工作坊，與全國教師社群交流實踐成果，並將所見所聞內化、產出和分享。