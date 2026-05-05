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生達盃兒童寫生比賽作品展出 烏克蘭特技秀題材展創意

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府新營民治中心即日起展出生達盃兒童寫生比賽優秀作品，圖為國小高年級組金牌得主張育維作品，以烏克蘭特技團為主題展現創意。記者謝進盛／翻攝
台南市政府新營民治中心即日起展出生達盃兒童寫生比賽優秀作品，圖為國小高年級組金牌得主張育維作品，以烏克蘭特技團為主題展現創意。記者謝進盛／翻攝

台南市政府新營民治中心即日起展出94幅生達盃兒童寫生比賽優秀作品，以畫筆描繪農場風情，展現新世代童趣創意，更有學生發揮創意，以烏克蘭特技團為主題，摘下金牌殊榮。

由財團法人范道南文教基金會主辦的第41屆生達盃兒童寫生比賽，今年3月於大內走馬瀨農場舉行，吸引全國各地逾500名學童參與，比賽依年齡分為幼兒園組、國小低年級組、中年級組及高年級組四大組別，各組分別評選金牌1名、銀牌2名、銅牌3名及佳作若干名。金牌得主可獲頒獎牌及獎學金8000元、銀牌5000元、銅牌3000元、佳作1000元。

經評審結果有94幅作品脫穎而出，各組金牌為幼兒園金牌趙亮勛（鹽水國小附幼），作品人物表情豐富逗趣；低年級金牌戴子筌（泰山國小），以鵝為主題構圖生動活潑；中年級金牌黃楷彧（樹林國小），描繪人與動物互動的歡樂氣氛；高年級金牌張育維（崇文國小），更以烏克蘭特技秀為題材。 所有得獎作品即日起至5月29日於民治中心一樓大廳展出，本月16日上午在展覽大廳舉行頒獎典禮。

南市府指出，范道南文教基金會自1987以來，長期投入各項公益與教育活動，除舉辦生達盃寫生比賽外，也結合生達製藥資源，持續推動健康講座、弱勢關懷及教育支持計畫，包括寒暑假營養餐券、偏鄉課輔及獎助學金等，實踐企業回饋社會理念。

國小中年級組金牌得主黃楷彧。記者謝進盛／翻攝
國小中年級組金牌得主黃楷彧。記者謝進盛／翻攝

國小低年級組金牌得主戴子筌。記者謝進盛／翻攝
國小低年級組金牌得主戴子筌。記者謝進盛／翻攝

幼兒組金牌得主趙亮勛作品。記者謝進盛／翻攝
幼兒組金牌得主趙亮勛作品。記者謝進盛／翻攝

金牌 烏克蘭

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