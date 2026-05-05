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塑膠微粒加劇暖化 學者籲減少一次性塑膠

中央社／ 台北5日電

最新研究顯示，空氣中的塑膠微粒等對暖化有貢獻。學者認為，在台灣，塑膠微粒主要來自塑膠製品的使用和衣物穿著；塑膠應從單純的「廢棄物管理」轉型為「氣候與空污治理」，減少一次性塑膠。

根據國際期刊「自然氣候變遷（Nature ClimateChange）」最新刊登研究「空氣中的塑膠微粒與奈米塑膠對大氣暖化的貢獻（Atmospheric warmingcontributions from airborne microplastics andnanoplastics）」，首次將空氣中的塑膠微粒與奈米塑膠（MNPs）界定為過去未被辨識的氣候暖化驅動因子。

台灣科技媒體中心邀請學者專家對此研究提供觀點。

中央大學環境工程研究所榮譽教授李崇德解釋，本篇研究揭露了塑膠微粒和奈米塑膠會直接影響太陽光照到地球的熱量吸收與反射，稱為大氣輻射直接驅動力（direct radiation forcing, DRF），進而對氣候變遷具有值得注意的影響。過去，相關探討非常稀少。

李崇德進一步說明，研究中指出，塑膠微粒和奈米塑膠的影響力只有黑碳的16.2%。這就表示全球大多數地區的黑碳影響力還是大於塑膠微粒和奈米塑膠，只是在特定地理區域，塑膠微粒和奈米塑膠的影響力才會大幅超過黑碳。

李崇德補充，黑碳濃度大多來自生質燃燒和老舊柴油車排放，近年來台灣努力取締露天生質燃燒和老舊柴油車的排放，黑碳濃度逐年降低；然而，塑膠微粒主要來自塑膠製品的使用和衣物的穿著，這方面還沒有開始管制，值得環境部和經濟部好好擬定對策，從源頭降低塑膠微粒的排放。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，這篇研究對台灣塑膠治理的具體意涵是，政策應從廢棄物管理提升到氣候與空氣污染治理。

許瑞峯指出，優先管制來源包括塑膠燃燒、回收破碎過程、輪胎磨耗、紡織纖維逸散及港區活動；整合塑膠減量與碳減排策略，例如減少一次性塑膠（即塑膠吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具等）、強化產品設計與循環利用，以同時降低污染輸入與氣候變遷。

廢棄物 氣候變遷 暖化 塑膠微粒

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