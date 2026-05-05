國父紀念館辦城市走讀 從建築視角領會多元文化脈絡

國父紀念館將舉辦「閱讀城市：多元族群建築與孫中山行旅」走讀系列活動，透過實地導覽歷史建築、戰後現代建築與原住民族聚落，帶民眾從建築視角理解城市發展與多元文化脈絡。

國父紀念館今天發布新聞稿表示，今年邀請建築史學者李乾朗、徐明松與多位在地文史工作者擔任講座及導覽講師，走訪台北、桃園、彰化、鹿港、馬祖及屏東等重要歷史場域，透過王大閎、王秋華、孫德鴻等建築師作品，串聯不同時代建築特色與社會發展脈絡，讓民眾了解文資保存與當代生活連結。

其中，台北場次以戰後城市發展為主軸，從北投軍事、醫療與眷村空間出發，延伸至中央研究院學術場域，走訪北投憲兵隊、中心新村及國軍醫院等歷史聚落，並參訪中央研究院植物暨微生物學研究所、歐美研究所圖書館與胡適墓園等名家建築，呈現戰後台灣在國家治理、公共建設與學術發展上的空間實踐。

今年新增離島走讀路徑，前往馬祖南竿與北竿，從海疆視角探索聚落發展與戰地文化。其中南竿場次走訪金板境天后宮、津沙與牛角聚落，呈現閩東建築與海洋信仰文化之融合；北竿場次由白沙港出發，串聯坂里大宅、戰爭和平紀念公園主題館及芹壁聚落，帶領民眾認識戰地政務時期的空間記憶與聚落保存。

國父紀念館歡迎對建築與歷史文化有興趣民眾參與走讀之旅，親身體驗族群建築空間與社會文化發展的深刻連結；首場活動將於5月12日上午10時起開放報名，9月5日及6日馬祖場次限額20名，其餘場次每場25名，額滿為止。