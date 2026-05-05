中研院院長廖俊智獲美國哲學學會院士 愛因斯坦、達爾文、余英時同院

美國哲學學會(American Philosophical Society, APS)近日公布2026年新科院士，中研院院長廖俊智榮膺數理科學院士，成為本屆少數獲選的國際學者。歷年獲選院士包含超過260位諾貝爾獎得主及14位美國總統，中研院院士余英時亦曾於2004年獲選APS人文院士。廖俊智將受邀出席今年11月於美國費城舉行之授證儀式，並依傳統於入會名冊(Roll Book)上簽名，該名冊延續18世紀以來之學術傳承，記錄歷屆會員。

APS由美國開國元勳富蘭克林(Benjamin Franklin)於1743年推動成立，為美國現存歷史最悠久的學術組織，長期匯聚各領域學者，透過院士大會與學術論壇發表研究與討論，並就科學發展、公共政策及人文等當代重要議題持續交流，在國際間享有極高聲望。2026年APS共選出42名新科院士，其中33位為美籍，僅9位為國際院士。本年獲選者包括2025年諾貝爾經濟學獎得主Joel Mokyr、西北大學材料科學家John A. Rogers，以及Google首席研究員暨未來學家Ray Kurzweil等。

中研院表示，APS每年僅從全球遴選至多10位數理科學院士，顯見此殊榮之代表性。APS歷屆院士累計僅約5900人，成員皆為對人類文明具深遠影響的巨擘，包括提出演化論的達爾文(Charles Darwin)、量子力學先驅愛因斯坦(Albert Einstein)，以及放射性研究奠基者瑪里居禮(Marie Curie)等。APS至今維持嚴謹的提名與遴選制度，全球現任院士僅約千人，持續透過跨領域對話推動全球學術發展。

此次廖院長獲選為第一類組數學與物理科學(Class 1: Mathematical and Physical Sciences)院士，該組涵蓋數學、物理、化學、天文、工程及資訊科學等領域。多位APS院士特別致函恭賀，包括英國皇家學會(The Royal Society)會長，也是諾貝爾獎得主Paul Nurse爵士，對廖俊智在AI對人類演化及科學發展的見解致表推崇。

廖俊智為國際知名合成生物學家，專精於代謝路徑的設計與演化，長期研究微生物與植物吸收二氧化碳及其他溫室氣體之機制，以回應全球氣候變遷挑戰。自2016年就任院長以來，廖俊智積極推動人工智慧、能源科技與量子電腦等關鍵研究。廖院長亦為少數同時當選多個國際頂尖學術機構院士榮銜之台灣籍學者，包括中央研究院、美國國家科學院(NAS)、美國國家工程院(National Academy of Engineering, NAE)、歐洲分子生物學組織(European Molecular Biology Organization, EMBO)及世界科學院(The World Academy of Sciences, TWAS)等，展現其研究成果在學術社群獲得高度肯定。