解聘機制徒增教師壓力 全教總籲廢止或重訂

「教育部新的解聘與考核辦法，恐讓教師壓力倍增，呼籲立法院應廢除或重訂！」全教總5日召開記者會指出，解聘辦法的觀課機制恐導致教師失去教學自主權，另外還有校事會議讓教師面臨小案大辦、匿名檢舉壓力苦不堪言，因此呼籲教文委員會「廢止」或「退回重訂」。

審查程序快到期

全教總理事長侯俊良表示，立法院於1月23日通過將1月12日教育部修正的《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（下稱解聘辦法）、《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》（以下簡稱考核辦法）交付教文委員會審查。

依《立法院職權行使法》第61條規定，各委員會審查行政命令，應於院會交付審查後三個月內完成，目前法定審查程序已進入最後倒數階段。全教總嚴正呼籲教文委員會，應重視教育專業，即刻排審並做成「廢止」或「退回重訂」之決議，切莫讓重創校園的惡法因程序延宕而自動生效。

觀課變成行政監控

侯俊良指出，教育部修正《解聘辦法》，引發第一線教育現場強烈反彈。新修辦法不僅「疊床架屋、亂上加亂」，更將原本促進教學專業發展的「觀課」機制變相轉為行政監控工具，恐導致基層教師陷入「防禦性教學」的泥淖，嚴重損害學生受教權益。

全教會專業發展中心執行長葉明政表示，觀課本意應是同儕間教學相長、互助合作的柔性機制，但在新修辦法下，卻被異化為監管與評價教師的「行政照妖鏡」。當教室不再是專業自主的空間，而是隨時會被法律與行政調查介入的場所，教師將因擔心動輒得咎，被迫放棄創新教學。

檢舉浪潮壓垮教師

「微小的親師誤會往往被上綱至「校事會議」調查！」針對教育部號稱進步的「1+3」受理認定機制，全教總批評，由於校園內「小案大辦」歪風盛行，導致行政能量枯竭。此外，新修辦法第9條之1仍保留了匿名檢舉的介入空間，使「匿名檢舉」淪為打擊第一線教師的暗箭，校園內部互信基礎已蕩然無存。

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