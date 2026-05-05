月桃新經濟價值 林試所：可成為高價手工紙材料

農業部林業試驗所發現，台灣隨處可見的月桃，過去多用於萃取精油，被視為農廢的葉鞘也具開發潛力，因纖維細緻，可望成為高價值手工紙材料。

農業部今天發布新聞稿，全球纖維產業長期高度仰賴木材資源，隨之而來的環境與供應鏈風險已成為國際關注焦點。為尋求更具永續性的解決方案，非木纖維因其生長週期短、可再生性高且能利用農業剩餘資源等特性，正成為推動循環生物經濟的關鍵。

林試所說，月桃在台灣隨處可見，不但生長快速且環境適應力強，過去多用於萃取精油，而剩餘的葉鞘往往被視為農業廢棄物，林試所研究發現，月桃葉鞘纖維細緻，以月桃葉鞘研製的手工紙不僅表面質地細緻，墨韻佳，可望成為高價值手工紙原料，也是傳統紙藝材料的新選項。

根據林試所最新的科學實驗數據顯示，月桃葉鞘纖維具備極佳的物理特性，纖維形態長而細，長寬比超過100的優勢，讓抄造（紙漿抄製成紙張過程）出來的紙張，在結構強度與手感上取得完美平衡。

林試所說，經由試墨結果顯示，月桃纖維製成的手工紙，吸水度與市售高品質紅星淨皮宣紙相比，因為纖維細緻，紙質較為緻密，吸水性介於生紙與熟紙間，非常適合用於書畫創作，另外其所表現的墨韻也非常豐富，濃淡細緻皆能有好的呈現。

林試所說，透過精油與纖維的階段式開發，月桃實現了從根部到葉片的全資源利用，不僅能減少對進口木材的依賴，更為地方農民創造了除精油以外的月桃第2層經濟產值，提升農村產業的競爭力與多元性。