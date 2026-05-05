校園免費生理用品累計補助4.2億 逾22萬學生受惠

為了消除「月經貧窮」，各級學校於民國112年8月開始提供免費的生理用品，並結合月經教育，至今累計投入新台幣4.2億元經費，約22.2萬人次學生受惠。

女性從青春期開始，每個月都要拿出部分開銷購買生理用品，但不是每個人都能負擔，衍生出「月經貧窮」（period poverty）困境。

在民間團體和立委的關注下，教育部於112學年度開始於校園提供免費的生理用品，今天發布的新聞稿指出， 112至115學年度累計補助經費超過新台幣4億2700萬元，協助學校在開學前，就完成生理用品的配置。

除了物質的協助，月經教育更是重要，必須讓不同性別的學生都了解月經的知識，才能真正去除污名。教育部陸續提供38件教學資源，上架於「台灣健康促進學校網」及「性別平等教育全球資訊網」，讓各校師生運用。

各縣市學校也發揮創意，設計創新的教學方案，位於高雄市的國立鳳山商工透過校園空間規劃與標語創新設計，讓學生一邊爬樓梯，一邊學習月經不適期的知識與關懷方式，營造溫馨友善的月經平權環境。

國立苗栗高中師生組隊參加「全國高中職永續培力創新提案競賽」，以「破除禁忌：正視月經污名化」為題榮獲全國第3名。同年6月，護理師更到芬蘭國際護理研討會發表論文，分享實務經驗。

教育部指出，未來將持續整合校內外資源，並關注學生需求與回饋，提升校園師生對月經議題的理解與包容，建構具尊重、多元與包容的友善校園環境。