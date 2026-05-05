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中信科大飛行學校成軍 學生取得無人機證照才能畢業！

文／ 中信科技大學 提供

「無人機，正是AI時代最核心、最重要的能力」。中信科技大學（下稱「中信科大」）因應數位科技與生成式AI的成長，特別成立「飛行學校」，並自今年起將無人機操作與證照納入新生必備專業能力培養重點，透過最純粹的技職教育，培育具備「智慧應用＋實體操作」能力的人才。

中信科大飛行學校培育學生取得無人機證照，邁向未來科技與產業發展新方向。 圖／中信科大 提供
中信科大飛行學校培育學生取得無人機證照，邁向未來科技與產業發展新方向。 圖／中信科大 提供

中信科大鄭欽哲校長表示，AI時代高等教育的人才培育模式正面臨轉型，單純知識累積已不足以因應產業需求，關鍵在於能否將智慧轉化為實際行動。無人機不只做為飛行器，更是學習「人機交互」與智慧應用最好的載體。應用範圍涵蓋環境監測、智慧農業、公共安全巡檢、影像應用及各領域產業，具有高度發展潛力。因此，中信飛行學校的設立，正是將學生學習與未來產業需求緊密連結，讓專業訓練與實務應用同步進行，協助學生在升學與就業之間建立多元發展路徑。

中信科技大學成立「飛行學校」，打造結合理論與實作的無人機培育基地，全面培養AI時代所需跨域人才。 圖／中信科大 提供
中信科技大學成立「飛行學校」，打造結合理論與實作的無人機培育基地，全面培養AI時代所需跨域人才。 圖／中信科大 提供

「中信科大將無人機列為重要核心能力之一，要求全校學生在畢業前均需考取無人機相關證照，強化專業能力。」鄭欽哲校長強調，中信科大推動無人機教育，秉持的是「回歸實作本質」的最純粹技職教育理念。中信科大建置全臺最完善的無人機實訓基地，及符合國家規範的專業考場；學生可在校內接受完整訓練並直接參與證照檢定，在熟悉的環境中累積飛行與維修經驗，達到「在學即考照、畢業即就業」的培育目標。學生透過真實場域訓練與標準化考照流程，能有效提升專業熟練度與職場即戰力。

學生於校內進行無人機飛行操作訓練，透過實務演練培養精準操控與任務執行能力。 圖／中信科大 提供
學生於校內進行無人機飛行操作訓練，透過實務演練培養精準操控與任務執行能力。 圖／中信科大 提供

「這是一場關於人才價值的重新定義。」鄭欽哲校長強調，中信科大將無人機列為核心能力，確保每一位學生在踏出校門前，都已手握進入未來產業的門票。課程規劃兼具專業與彈性，更與超過65家企業深化產學合作，確保專業訓練與市場脈動零時差。學雜費採彈性月繳機制，並有機會獲得企業全額補助，落實「入學即就業」的人才培育模式。

面對AI時代的洗牌，選擇正確的賽道比沒有方向的努力更重要。中信科技大學向全臺渴望實作、追求卓越的青年學子發出邀請：「學無人機，就要到中信科大飛行學校。」詳細招生資訊請至中信科大官方網站查詢，或逕洽招生服務處06-5979566#7701。

中信科技大學官方網站：www.ctbctech.edu.tw

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