中信科大飛行學校成軍 學生取得無人機證照才能畢業！
「無人機，正是AI時代最核心、最重要的能力」。中信科技大學（下稱「中信科大」）因應數位科技與生成式AI的成長，特別成立「飛行學校」，並自今年起將無人機操作與證照納入新生必備專業能力培養重點，透過最純粹的技職教育，培育具備「智慧應用＋實體操作」能力的人才。
中信科大鄭欽哲校長表示，AI時代高等教育的人才培育模式正面臨轉型，單純知識累積已不足以因應產業需求，關鍵在於能否將智慧轉化為實際行動。無人機不只做為飛行器，更是學習「人機交互」與智慧應用最好的載體。應用範圍涵蓋環境監測、智慧農業、公共安全巡檢、影像應用及各領域產業，具有高度發展潛力。因此，中信飛行學校的設立，正是將學生學習與未來產業需求緊密連結，讓專業訓練與實務應用同步進行，協助學生在升學與就業之間建立多元發展路徑。
「中信科大將無人機列為重要核心能力之一，要求全校學生在畢業前均需考取無人機相關證照，強化專業能力。」鄭欽哲校長強調，中信科大推動無人機教育，秉持的是「回歸實作本質」的最純粹技職教育理念。中信科大建置全臺最完善的無人機實訓基地，及符合國家規範的專業考場；學生可在校內接受完整訓練並直接參與證照檢定，在熟悉的環境中累積飛行與維修經驗，達到「在學即考照、畢業即就業」的培育目標。學生透過真實場域訓練與標準化考照流程，能有效提升專業熟練度與職場即戰力。
「這是一場關於人才價值的重新定義。」鄭欽哲校長強調，中信科大將無人機列為核心能力，確保每一位學生在踏出校門前，都已手握進入未來產業的門票。課程規劃兼具專業與彈性，更與超過65家企業深化產學合作，確保專業訓練與市場脈動零時差。學雜費採彈性月繳機制，並有機會獲得企業全額補助，落實「入學即就業」的人才培育模式。
面對AI時代的洗牌，選擇正確的賽道比沒有方向的努力更重要。中信科技大學向全臺渴望實作、追求卓越的青年學子發出邀請：「學無人機，就要到中信科大飛行學校。」詳細招生資訊請至中信科大官方網站查詢，或逕洽招生服務處06-5979566#7701。
中信科技大學官方網站：www.ctbctech.edu.tw
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。