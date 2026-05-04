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苗栗縣政府社會處弱勢家庭學生暑期工讀機會51人 月薪2萬9500元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理「115年度幸福起飛暑期工讀計畫」，提供弱勢家庭51名學生今年7月、8月暑期工讀，即日至5月29日開放申請。本報資料照片
苗栗縣政府辦理「115年度幸福起飛暑期工讀計畫」，提供弱勢家庭51名學生今年7月、8月暑期工讀，即日至5月29日開放申請。本報資料照片

苗栗縣政府社會處運用公益彩券盈餘辦理「115年度幸福起飛暑期工讀計畫」，提供弱勢家庭51名學生今年7月、8月暑期工讀，月薪2萬9500元，即日至5月29日開放申請。

申請資格設籍低收入戶或中低收入戶，且就讀國內高中職以上日間部在學學生，不含國三及大四應屆畢業生、進修部學生、延畢生、研究所，及空中大學學生，即至5月29日申請人應備妥報名表、家長同意書及相關文件，郵寄或親送至苗栗縣政府社會處，或送交戶籍所在地公所轉送，如果報名超過51人，採抽籤決定。

社會處表示，幸福起飛暑期工讀計畫除提供薪資外，更重視學生職場學習與成長，透過媒合至社會福利機構及相關團體服務，培養責任感、工作態度及人際互動能力，協助建立自立生活能力，並形成正向的社會參與循環。

另，開放縣內社區組織及社會福利機構、團體申請工讀人力，5月29日前提送工讀人力需求提案表，每單位最多5名，經縣府審核後統一媒合，縣府全額補助薪資，並依法投保勞健保及提撥勞退金，保障學生勞動權益。

補助 薪資 日間部 月薪

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