苗栗縣政府社會處弱勢家庭學生暑期工讀機會51人 月薪2萬9500元

還記得《星星知我心》小彬彬的奶奶「錢璐」、演活了慈禧太后及滅絕師太的「張冰玉」嗎？這些台灣人記憶中的「奶奶」演員，卻是「演劇三隊」中風華正茂的女主角。國家攝影中心線上展「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三

2026-05-04 12:33