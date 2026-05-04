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新北攜手資策會推「AI能力護照」 打造數位學習國際接軌新模式

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
多名「典範學校」校長出席115年度數位學習高峰會。圖／新北市教育局提供
多名「典範學校」校長出席115年度數位學習高峰會。圖／新北市教育局提供

因應AI與數位科技快速發展，新北市教育局今舉辦「115年度數位學習高峰會」，提出「產官學攜手接軌國際」及「數位學習國際認證」為雙主軸，教育局與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄（MOU），啟動「新北市AI能力護照」，導入「CoreLab數位學習平臺」，串聯學習歷程加值到智慧教學應用全面升級，加速打造與國際接軌的數位學習環境。

副局長歐人豪表示，新北推動數位學習以支持教師、學生學習為優先，期待透過與資策會的合作，共同發展AI輔助自主學習創新策略，透過AI能力護照規畫，讓學生學習歷程更具系統性與辨識度，累積可展現的數位學習成果，為升學歷程加值；並結合自主學習與AI輔助應用，培養學生跨域整合與問題解決能力，同步提升教師教學設計與課堂應用效能，讓科技真正成為教與學的助力。

高峰會也聚焦實務應用與經驗擴散，邀集具備Apple、Microsoft及Google數位認證的學校分享成果。蘇澳國小結合iPad、Google簡報與Gemini AI之教學應用，引導學生透過影像辨識與AI生成，完成植物學習成果並進行影音表達，展現跨系統整合的學習模式。文德國小運用Microsoft Teams與OneNote整合教學與行政流程，提升即時互動與作業回饋效率；白雲國小則分享Google Workspace導入經驗，從教師增能到校務行政，逐步建構學校整體數位轉型體系，展現數位工具在教學創新與校務治理上的應用成果。

教育局表示，新北市已培育2所Google學校、2所微軟認證學校及1所ViewSonic未來智慧學校，並持續推動各校參與國際數位認證體系，朝培育Apple傑出學校（ADS）邁進，逐步形成四大國際平台並行發展的數位學習架構。此次與資策會合作啟動AI能力護照，更是新北推動數位學習從工具應用走向素養培育、從校園實踐接軌國際的重要一步。

教育局強調，未來將持續以「行政減量」與「科技賦能」為推動方向，透過制度化規畫與系統化資源整合，建置穩健的數位學習生態系，協助教師精進教學、學生深化學習，培育具備AI素養與跨域能力的未來人才。

新北數位學習高峰會盛大合照，產官學攜手接軌國際。圖／新北市教育局提供
新北數位學習高峰會盛大合照，產官學攜手接軌國際。圖／新北市教育局提供

新北教師回娘家，蘇澳國小組長邱怡雯分享iPad與AI教學實務。圖／新北市教育局提供
新北教師回娘家，蘇澳國小組長邱怡雯分享iPad與AI教學實務。圖／新北市教育局提供

新北攜手資策會簽署MOU，打造學生數位職能履歷。圖／新北市教育局提供
新北攜手資策會簽署MOU，打造學生數位職能履歷。圖／新北市教育局提供

教育局 教育 Google

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