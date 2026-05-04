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MUZIKids兒童古典音樂節9月登場 寶寶音樂會成焦點

中央社／ 台北4日電
2026「MUZIKids兒童古典音樂節」即將在9月登場。取自活動官網
2026「MUZIKids兒童古典音樂節」即將在9月登場。取自活動官網

2026「MUZIKids兒童古典音樂節」即將在9月登場，今年共有6檔共18場演出，其中在戲曲中心大表演廳推出的「寶寶音樂會」擴大「寶寶搖擺區」票券數量，也成家長搶票焦點。

根據古典音樂媒體MUZIK發布的新聞資料，今年音樂節節目設計仍維持每場演出不超過1小時的「集中專注力」、可以隨時進出座位的「哭鬧不用怕」、安排演出者進行友善的「說書人互動」，提供親子一個完全無壓力的聆賞環境。

今年包括最受歡迎的「寶寶的交響樂2」音樂會，由指揮張尹芳親自挑選適合曲目，導演陳仕弦設計互動橋段，讓0到3歲的寶寶們，可以與家長一起聆聽交響樂。去年一票難求的「寶寶搖擺區」，今年將會擴大入場數量，希望能讓更多的家長留下與寶寶跟著音樂搖擺的回憶。

古典音樂媒體MUZIK董事長孫家璁今天在記者會上表示，這三年來，MUZIKids注重下一代美感教育，也要呼應ESG議題永續，這次的節目「動物大富翁」便是用台灣在地的特有種或是亞種，與古典樂經典「動物狂歡節」結合，加入雲豹、黑熊等，讓孩子們在聆聽音樂的同時，也能認識自身所處的環境。

「米特動物樂園」今年則首度登上大表演廳，帶來「月光女王：月娘 ê 夢」音樂會，孩子們將與兔子、狐狸、老虎與獅子一同冒險，探尋月光女王的身世之謎。微光古樂集則將帶來「艾爾摩莎的月亮傳說」，重現當時台灣與歐洲的樂器演奏。

鋼琴Youtuber「江老師」則將推出「關於練琴可以獲得寶藏那件事」，以母子之間練琴的自身經驗出發，帶出學習音樂不為人知的辛苦與完成演奏的成就感。「嘟哇嘟哇．聽爵士」邀請小號家魏廣晧策劃，帶領孩子們認識爵士樂各個重要時期與風格，在「嘟哇嘟哇」的和聲中感受到爵士樂的能量。

今年音樂節合作夥伴包括YAMAHA持續提供公共鋼琴，讓孩子們第一次接觸；教育部的「樂器銀行」將參與現場市集，帶領孩子觸摸與體驗管弦樂器。「午休音樂會」也會打造舒適放鬆的賞樂環境。2026「MUZIKids兒童古典音樂節」將於9月25日到27日演出，地點在台灣戲曲中心。

音樂會

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