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文壇暖流！20詩人、作家齊聚五四詩會 為98歲詩人向明祈福

中央社／ 台北4日電
向明近期在家中跌倒後，身體狀況不佳，師友們聞訊想替這位詩壇儒者，以詩作朗誦祈福祝禱。聯合報記者何定照／攝影
向明近期在家中跌倒後，身體狀況不佳，師友們聞訊想替這位詩壇儒者，以詩作朗誦祈福祝禱。聯合報記者何定照／攝影

台灣詩學季刊社與紀州庵文學森林共同主辦「2026五四詩會」，昨天在紀州庵新館登場，會中20位詩人、作家齊聚朗誦詩作，為高齡98歲的詩人向明祈福。

詩會主持人、台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰致詞表示，向明既是卓然有成的創作者、評論家，也是詩教跟詩運的重要推動者，並且從不因為日趨高齡而停下筆，反而是勤於利用手機跟臉書發表意見，對世界持續投以好奇的眼光。

楊宗翰表示，向明近期在家中跌倒後，身體狀況不佳，師友們聞訊才主動想要替這位詩壇儒者，以詩作朗誦祈福祝禱。

根據台灣詩學季刊社發布新聞稿，向明本名董平，1949年在戰亂中渡海來台，曾任電子工程師、「藍星詩刊」主編、「中華日報」副刊編輯、年度詩選主編、新詩學會理事等職，他是藍星詩社資深成員，也是台灣詩學季刊社首任社長。

會中首先由中央大學中文系榮譽教授李瑞騰帶領全場與會者朗誦他撰寫的「為詩人向明祈願文」，後由各詩人登台朗誦，包括蕭蕭「循吳興街走到600巷──為向明豎起大拇指」、白靈「最早按鈕寫詩的人──詩致向明」、方群「向來就是如此守護文藝光明」、張國治「無用詩一、二──應和向明無用藝術、詩」、王婷「向光的人──致向明老師」與廖咸浩「詩人向明──致向明」。

活動最後由向明的女兒、藝術家董心如代表家屬致詞，感謝與會作家、詩人對父親的祝福，她會把這份力量、聲音與影像，傳達給大家敬愛的詩人向明。

詩人 紀州庵

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