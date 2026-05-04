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教育部推AI Di+實驗方案 AI學伴助培育自主學習力

中央社／ 台北4日電

教育部推動「AI Di+實驗方案」計畫，導入AI學伴輔助，由大專生幫助國中小學生培養自主學習能力，透過數位學習資源的支持，實踐「慢AI」精神。

教育部今天發布新聞稿指出，因應人工智慧（AI）時代快速發展，教育部今年推動「AI Di+實驗方案」計畫，透過需求探勘、資源整合與線上數位教學工具，培訓大專學生運用資訊工具與數位學習資源導入教學，透過AI學習夥伴，提升國中小學生的數位自主學習能力與數位素養。

教育部今天在台南文化創意產業園區辦理計畫全國工作會議，16所大學、185所國中小的代表一同參與，會中除了說明計畫執行模式，並邀請台中教育大學教授李政軒分享因材網AI學伴專題，期待藉由AI學伴輔助學習，消弭城鄉學習落差。

AI DI+實驗方案營運中心計畫主持人高台茜表示，此計畫除了大學招募結合師資生量能外，在教學策略上鼓勵使用教育部因材網學習夥伴與數位工具進行備課，訓練小學伴自主學習，逐步建構學生普遍具數位學習能力與專屬數位載具的學習環境，打造AI融入教學的培育機制。

李政軒提到，計畫希望透過因材網AI學伴e度實踐「慢AI」精神，不直接提供答案，藉由蘇格拉底式的提問引導，引發深度思考；大學伴可透過「一般與自主學習精靈」、「自然探究與寫作精靈」等，建置課堂專屬的e度家教，針對小學伴需求動態調整教學。

台北教育大學副教授簡雅臻認為，教育部推動此計畫具前瞻性與開創性意義，未來兩年學校將整合校內師資培育、數位學習與行政支持能量，強化「大學伴」數位教學培訓機制，協助師資生運用AI工具，結合因材網及酷英網等數位學習資源，支持國中小學童培養自主學習能力。

AI 自主學習 教育部

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