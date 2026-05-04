影／國中會考試務人員今入闈 安檢比機場等級高

115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈，教育部次長張廖萬堅唱名入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹說，闈場內所有人禁帶手機，闈場內有電波干擾和阻斷器，試題不可能外洩，安檢比機場等級還高。

今天入闈人員包括測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、相關工作人員及教育部國教署督導人員等。

今天中午入闈記者會在國家教育研究院台中院區舉行，教育部次長張廖萬堅、教育部國民及學前教育署長彭富源、台灣師範大學副校長張少熙與國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹等人主持，張廖萬堅感謝所有入闈人員，將在14天內禁用手機，與世隔絕，為了全國國中會考考生努力，他說這是榮耀。

115年國中教育會考於3月7日完成報名，將於5月16及17日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計18萬2868人，集體報名18萬1298人，個別報名1570人。

今天入闈記者會有媒體提問，今年入闈安檢措施是否有不同，陳柏熹說，他也會入闈，他的手機也會被收走，全部都關掉，而且裡面有電波干擾器、阻斷器。闈場附近通通都會有管制。

他說所有闈場周圍通通都是管制的，全部都封起來，完全都沒有辦法靠近。包含他們所有的電子設備，像是手電筒，只要是有任何傳輸功能，通通都會被收走。入闈人員行李都有經過檢查，這是比機場等級還要高的安檢測試，他回應記者，安檢這部分應該是不用擔心的。

115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈，入闈人員和大家揮手暫時無法見面。記者游振昇／攝影

115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈，教育部次長張廖萬堅（右）與台灣師範大學副校長張少熙在闈場大門貼封條封闈。記者游振昇／攝影

115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈。記者游振昇／攝影

115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈，入闈人員通過安檢門。記者游振昇／攝影