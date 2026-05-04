影／國中會考試務人員今入闈 安檢比機場等級高
115年國中教育會考印卷闈場試務工作人員入闈今天中午入闈，教育部次長張廖萬堅唱名入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹說，闈場內所有人禁帶手機，闈場內有電波干擾和阻斷器，試題不可能外洩，安檢比機場等級還高。
今天入闈人員包括測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、相關工作人員及教育部國教署督導人員等。
今天中午入闈記者會在國家教育研究院台中院區舉行，教育部次長張廖萬堅、教育部國民及學前教育署長彭富源、台灣師範大學副校長張少熙與國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹等人主持，張廖萬堅感謝所有入闈人員，將在14天內禁用手機，與世隔絕，為了全國國中會考考生努力，他說這是榮耀。
115年國中教育會考於3月7日完成報名，將於5月16及17日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計18萬2868人，集體報名18萬1298人，個別報名1570人。
今天入闈記者會有媒體提問，今年入闈安檢措施是否有不同，陳柏熹說，他也會入闈，他的手機也會被收走，全部都關掉，而且裡面有電波干擾器、阻斷器。闈場附近通通都會有管制。
他說所有闈場周圍通通都是管制的，全部都封起來，完全都沒有辦法靠近。包含他們所有的電子設備，像是手電筒，只要是有任何傳輸功能，通通都會被收走。入闈人員行李都有經過檢查，這是比機場等級還要高的安檢測試，他回應記者，安檢這部分應該是不用擔心的。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。