首屆博物館展覽獎開放報名 盼打造台灣國際品牌

為拓展博物館更多可能，首屆博物館展覽獎今天起開放報名，將評選傑出展覽、人氣展覽等獎，台博基金會董事長王時思表示，希望讓博物館成為台灣面向世界的品牌。

博物館展覽獎由財團法人台灣博物館文教基金會主辦，首屆徵件記者會今天上午舉行，基金會董事長王時思表示，這是重要里程碑，台博基金會核心任務是凝聚台灣博物館社群、建立台灣博物館識別，並擔任國際交流工作。

王時思表示，透過首屆博物館展覽獎，希望可以讓博物館從典藏、研究、教育、展示等原先功能進一步帶動啟發與溝通，讓人看見博物館如何將內容論述透過創意設計進行社會溝通，並看見博物館、喜歡博物館、來到博物館。

首屆博物館展覽獎今天起開放報名，報名時展覽仍須在展出，可指派觀察員進行實地觀展的展覽皆可參選，每館每年最多申請3檔展覽。最終將選出獎金新台幣20萬元的1名評選團特別獎、每名10萬元的10名傑出展覽獎，還有獎金10萬元的民眾票選最佳人氣獎1名，預計2027年4月公布入圍名單。

文化部長李遠致詞表示，無論在任何博物館，展覽表現是展現一個國家的實力，博物館在他眼中是寂寞、安靜的場域，展覽就像是檔戲劇，研究員是編劇，策展人是導演，一起創造新的意義，展期後就結束演出，若僅是前來走馬看花會很可惜。

李遠提到，希望首屆博物館展覽獎在評選後也能辦一場盛大的展覽，因為他認為大部分人對博物館是陌生的，相信博物館展覽獎能夠讓台灣人更知道博物館、策展的重要性，這將是起步，且跨得很大。

中華民國博物館學會理事長洪世佑認為，相信此獎也能培養很多未來的策展人才。立委吳思瑤則細數過去邀請總統賴清德、將成為中研院院長的前副總統陳建仁觀展經歷，都促成更多可能，「展覽力量就是這麼強大」，希望博物館展覽獎能再定義博物館意義。

首屆博物館展覽獎受理報名期間自即日起至2026年12月31日晚上11時59分止。

台灣博物館文教基金會4日在台北舉辦「博物館展覽獎」啟動記者會，台博基金會董事長王時思（圖）表示，盼透過公開評選，讓用心策劃的展覽都能被看見，期許博物館展覽獎（TMEA）能成為台灣博物館界最受矚目的專業盛會。中央社

台灣博物館文教基金會4日在台北舉辦「博物館展覽獎」啟動記者會，文化部長李遠（左4）、台博基金會董事長王時思（右4）、中華民國博物館學會理事長洪世佑（左3）等人出席揭幕，正式宣告台灣首個以博物館展覽為主體的專業獎項誕生。中央社