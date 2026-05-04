首屆博物館展覽獎開放報名 盼打造台灣國際品牌
為拓展博物館更多可能，首屆博物館展覽獎今天起開放報名，將評選傑出展覽、人氣展覽等獎，台博基金會董事長王時思表示，希望讓博物館成為台灣面向世界的品牌。
博物館展覽獎由財團法人台灣博物館文教基金會主辦，首屆徵件記者會今天上午舉行，基金會董事長王時思表示，這是重要里程碑，台博基金會核心任務是凝聚台灣博物館社群、建立台灣博物館識別，並擔任國際交流工作。
王時思表示，透過首屆博物館展覽獎，希望可以讓博物館從典藏、研究、教育、展示等原先功能進一步帶動啟發與溝通，讓人看見博物館如何將內容論述透過創意設計進行社會溝通，並看見博物館、喜歡博物館、來到博物館。
首屆博物館展覽獎今天起開放報名，報名時展覽仍須在展出，可指派觀察員進行實地觀展的展覽皆可參選，每館每年最多申請3檔展覽。最終將選出獎金新台幣20萬元的1名評選團特別獎、每名10萬元的10名傑出展覽獎，還有獎金10萬元的民眾票選最佳人氣獎1名，預計2027年4月公布入圍名單。
文化部長李遠致詞表示，無論在任何博物館，展覽表現是展現一個國家的實力，博物館在他眼中是寂寞、安靜的場域，展覽就像是檔戲劇，研究員是編劇，策展人是導演，一起創造新的意義，展期後就結束演出，若僅是前來走馬看花會很可惜。
李遠提到，希望首屆博物館展覽獎在評選後也能辦一場盛大的展覽，因為他認為大部分人對博物館是陌生的，相信博物館展覽獎能夠讓台灣人更知道博物館、策展的重要性，這將是起步，且跨得很大。
中華民國博物館學會理事長洪世佑認為，相信此獎也能培養很多未來的策展人才。立委吳思瑤則細數過去邀請總統賴清德、將成為中研院院長的前副總統陳建仁觀展經歷，都促成更多可能，「展覽力量就是這麼強大」，希望博物館展覽獎能再定義博物館意義。
首屆博物館展覽獎受理報名期間自即日起至2026年12月31日晚上11時59分止。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。