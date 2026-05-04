新北萬金杜鵑攝影展開展 147件作品角逐師徒包辦冠亞軍

萬金杜鵑攝影展今天起至5月13日在新北市府1樓大廳登場，共吸引全台147件優秀作品角逐，經評審團評選出12位得獎者。今年金獎由鄭明坤奪得，而其指導的學生林憶萍則在去年奪得金獎，今年師徒再度參賽，2人名次互換，由老師奪回冠軍榮耀。

新北市副市長劉和然今天上午也親自頒獎予攝影比賽及杜鵑之道人氣大賞得主。劉和然表示，新北市孕育出全台第一的萬金杜鵑，市府不僅輔導花農建置智能美學溫室，創造優質從農環境吸引青農返鄉，也透過建立地域層級品牌凝聚地方向心力，讓萬金杜鵑一舉斬獲19項國際大獎、20座國際獎座肯定。

新北市農業局指出，本次攝影展現場展出得獎攝影佳作，更精心規劃7座杜鵑花藝主題展，吸引全台147件優秀作品角逐，最終經評審團評選出12位得獎者。擔任攝影比賽主審的新北市攝影學會理事長彭雲鋒表示，本次參賽創作者能結合杜鵑花之美與環境意象，展現多元視角與豐富表現力，整個評審過程歷經超過10輪以上交叉比分才出爐，而得獎作品在光影掌控、構圖層次與主題詮釋上皆具高度完成度，兼具美感與意境，充分體現自然與人文交融之魅力。

評審結果公布後，鄭明坤作品「萬金霞光綻」奪得金獎，有趣的是鄭明坤還是去年比賽銀獎得主，而其指導的學生林憶萍則是去年金獎得主。今年師徒二人再度參賽名次剛好互換，由老師奪回冠軍榮耀。

鄭明坤表示，很開心連續三年參與萬金杜鵑攝影比賽均獲佳評，他與學生林憶萍在花展期間多次前往拍攝取景，汲取杜鵑花在不同氣候與光影中的美好，而這種「被學生超越又再度贏回」的感受非常特別。師徒之間不僅教學相長，也憑藉真功夫連續兩年包辦冠亞軍榮耀，為萬金杜鵑傳下一段溫馨佳話。

另外由藝術家蕭長正設計、結合在地IP「浪金山」與明山園藝青農黃翰滕花卉所創作的「春天百花正開時－馬上出花」，則以超高票數勇奪「杜鵑之道」網路投票人氣大賞。農業局表示，展覽期間現場每日限量提供30份杜鵑祈願卡供民眾彩繪祈願，同時只要到農業局「稼日蒔光」臉書指定貼文參加線上留言互動，即有機會抽到「萬金杜鵑品牌萬年曆」及「花精靈植栽袋」各10份，歡迎民眾前來一睹萬金杜鵑的風貌。

新北市副市長劉和然頒獎予攝影比賽得獎得主。記者黃子騰／翻攝

萬金杜鵑攝影展將持續至5月13日，期間現場每日限量提供30份「杜鵑祈願卡」供民眾彩繪祈福。記者黃子騰／翻攝