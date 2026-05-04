快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

國家攝影中心「演劇三隊」線上展 重現70年前「去日本化」愛國大戲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」主視覺。圖／國家攝影中心提供
「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」主視覺。圖／國家攝影中心提供

還記得《星星知我心》小彬彬的奶奶「錢璐」、演活了慈禧太后及滅絕師太的「張冰玉」嗎？這些台灣人記憶中的「奶奶」演員，卻是「演劇三隊」中風華正茂的女主角。國家攝影中心線上展「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」，重現這群前輩演員的青春風采。而他們在此時期的演出，不僅是軍事體系下的康樂活動，更是國民政府試圖在戰後台灣推動「去日本化，再中國化」文化重建戰略的重要一環。

該展聚焦攝影家吳紹同於 1948、49 年前後拍攝由「演劇三隊」演出的國語話劇劇照。曾於上海受過新聞專科訓練的經歷，使他具備極佳的敘事敏感度，吳紹同也是首位登上太平島、親歷八二三砲戰前線的記者，專業的新聞攝影使他記錄下的「演劇三隊」呈現出真實的戲劇張力。

此批底片資料由國家攝影文化中心典藏，並邀請戲劇及影像研究者陳亭聿策展，從中解析7部經典劇碼，為大眾再次拉開了這些塵封了70多年的戰後戲劇帷幕。

演劇三隊的重要成員如傅碧輝、田豐、曹健、錢璐、張冰玉，在台灣大眾的記憶中，他們是飾演長輩的資深面孔，在這批影像裡，他們年方雙十、風華正茂。而吳紹同則透過鏡頭將話劇中的「教化意義」視覺化，不僅是演技的紀錄，更是「心戰」修辭的具象化。

「演劇三隊」前身可追溯至1930年代末期的「抗敵演劇第七隊」。1938年秋，該隊於武漢正式成軍，隨軍轉戰江南各省，在硝煙瀰漫的火線中透過演出發揮「教化」與「安撫」的力量。這群演員在基層部隊與流亡百姓中扮演著「軍中褓姆」般的角色，將宏大的抗戰意識轉化為普羅大眾易於共鳴的劇場語言。

抗戰勝利後，該隊改名為「演劇三隊」， 1947年7月來台，轉入國防部新聞局編制並駐紮鳳山，與孫立人將軍主持的陸軍訓練體系整合。此時期的演出不僅是軍事體系下的康樂活動，更是國民政府試圖在戰後台灣推動「去日本化，再中國化」文化重建戰略的重要一環。演劇三隊在1950 年整編併入國防部康樂總隊，雖然僅有短短3年歷史，演劇三隊是台灣影響力最廣的軍中演劇團體。

此次展出的歷史照片，包括當時演出最多場的歷史大戲《明末遺恨》。1939年冬，劇作家阿英在上海「孤島」時期，為演員唐若青量身打造了首部歷史劇《明末遺恨》。該劇取材自明末史實，講述秦淮名妓葛嫩娘與名士孫克咸結為夫婦後，因感於史可法殉國、南明危急，毅然激勵丈夫投筆從戎、共赴國難。最終葛嫩娘被俘不屈、嚼舌就義，以鮮血譜寫家國悲歌。這部作品在上海首演即創下連演64場的驚人紀錄，鼓舞了當時民眾的抗戰情緒。

戰後這股歷史劇熱潮延燒至台灣。演劇三隊選擇演出此劇，除了作為紀念民族英雄鄭成功延平郡王325周年的重要劇目，更承載了鮮明的政治宣傳與激發愛國精神的功能。根據當時報導所述，在資源匱乏的背景下，此劇光是服裝部分就投入高達2千餘萬台幣的製作費，顯示國民政府對這齣「愛國歷史大戲」的重視。

此外還有寫實描述社會結構與生存困境的《重慶二十四小時》、隱喻描繪封建體制瓦解的《朱門怨》等。同時更包含幾齣改編自西方的經典劇作，如曹禺改編自莫里哀《吝嗇鬼（L'Avare）》的《財狂》，讓觀眾透過話劇接觸來自世界各地的藝術觀念，為日後台灣戲劇的多樣性埋下種子。

●「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」攝影線上展

https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibitionLit.aspx?n=8008&s=252739

《財狂》劇照，左一為吝嗇鬼韓伯康（李影飾演），右邊為其子（張方霞飾演），這張照片幽默呈現兩人之間在感情與財務上針鋒相對的情況。圖／國家攝影中心提供
《財狂》劇照，左一為吝嗇鬼韓伯康（李影飾演），右邊為其子（張方霞飾演），這張照片幽默呈現兩人之間在感情與財務上針鋒相對的情況。圖／國家攝影中心提供

《重慶二十四小時》劇照，本張照片最右側為張冰玉飾演的女主角薛蔾（左一），與傅碧輝飾演的蘇多麗（左二），以及由馬驥飾演的卡鶴丹正進行對話。圖／國家攝影中心提供
《重慶二十四小時》劇照，本張照片最右側為張冰玉飾演的女主角薛蔾（左一），與傅碧輝飾演的蘇多麗（左二），以及由馬驥飾演的卡鶴丹正進行對話。圖／國家攝影中心提供

國民政府 台灣人 對日抗戰勝利 歷史 民族認同

延伸閱讀

國軍戲劇踢鐵板？ 建國百年偶像劇《勇士們》重金製作卻收視慘淡

那些年媽媽邊看邊哭的戲！1992 年台視閩南語劇《乳母》江霞任女主角，戲裡悲苦戲外波折

浪子回頭金不換！楊貴媚、龍劭華等實力派主演｜1996 年中視鄉土劇《天公疼好人》

白沙屯媽祖愛看戲 紙風車拱天宮前演「順風耳香爐」 粉紅超跑衝上舞台

相關新聞

教壇危機！高中理科師資荒急速惡化 化學科最吃緊

科技業高薪磁吸理工人才，今年高中教師甄試化學科與物理科缺額創新高。儘管不少學校提前至三月招考搶才，報考情況卻不如預期，甚至有北市公立高中因報考人數不足，直接取消筆試、全數進入複試；大安高工更首度出現電

憑借書證免費用GPT、Claude！教育部推「館館有AI」 擴及47所大學

生成式AI逐步融入日常生活，教育部推動「館館有 AI」，預計自今年第四季起，於國家圖書館等國立圖書館率先試辦，民眾持借書證即可使用免費AI工具，首首波每館設置5台電腦，提供ChatGPT、Claude

國家攝影中心「演劇三隊」線上展 重現70年前「去日本化」愛國大戲

還記得《星星知我心》小彬彬的奶奶「錢璐」、演活了慈禧太后及滅絕師太的「張冰玉」嗎？這些台灣人記憶中的「奶奶」演員，卻是「演劇三隊」中風華正茂的女主角。國家攝影中心線上展「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三

避開地雷 家長挑幼兒園 先查裁罰紀錄

幼兒園不當管教事件頻傳，幼教專家提醒，高風險幼兒園未必一眼就能看出，但仍有跡可循，是否超收、師生比是否符合規定、教師流動率與代理人員比例是否偏高，都是家長挑園時不能忽略的重點，參觀園所時，直接提問園內

缺額擴大、報考下滑 理科教甄錄取率飆

高中教師甄試過去被視為「窄門競爭」，各科平均錄取率僅約百分之四。隨著科技產業高薪磁吸效應擴大，自然領域師資逐漸轉為供不應求。教育部統計顯示，近六年理科教師缺額倍增，但報考人數卻明顯下滑，錄取率已逼近兩

減輕老師負擔！特教課程計畫新制 與普通班相同課程免重複編寫

為減輕資源班特教教師長期沉重的文書負擔，國教署近日發函調整「分散式資源班課程計畫」原則，未來資源班與普通班相同的課程，將納入學校總體課程計畫，不需要再獨立編製課程計畫；僅特殊需求課程需另擬計畫，並依個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。