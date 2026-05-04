國家攝影中心「演劇三隊」線上展 重現70年前「去日本化」愛國大戲

還記得《星星知我心》小彬彬的奶奶「錢璐」、演活了慈禧太后及滅絕師太的「張冰玉」嗎？這些台灣人記憶中的「奶奶」演員，卻是「演劇三隊」中風華正茂的女主角。國家攝影中心線上展「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」，重現這群前輩演員的青春風采。而他們在此時期的演出，不僅是軍事體系下的康樂活動，更是國民政府試圖在戰後台灣推動「去日本化，再中國化」文化重建戰略的重要一環。

該展聚焦攝影家吳紹同於 1948、49 年前後拍攝由「演劇三隊」演出的國語話劇劇照。曾於上海受過新聞專科訓練的經歷，使他具備極佳的敘事敏感度，吳紹同也是首位登上太平島、親歷八二三砲戰前線的記者，專業的新聞攝影使他記錄下的「演劇三隊」呈現出真實的戲劇張力。

此批底片資料由國家攝影文化中心典藏，並邀請戲劇及影像研究者陳亭聿策展，從中解析7部經典劇碼，為大眾再次拉開了這些塵封了70多年的戰後戲劇帷幕。

演劇三隊的重要成員如傅碧輝、田豐、曹健、錢璐、張冰玉，在台灣大眾的記憶中，他們是飾演長輩的資深面孔，在這批影像裡，他們年方雙十、風華正茂。而吳紹同則透過鏡頭將話劇中的「教化意義」視覺化，不僅是演技的紀錄，更是「心戰」修辭的具象化。

「演劇三隊」前身可追溯至1930年代末期的「抗敵演劇第七隊」。1938年秋，該隊於武漢正式成軍，隨軍轉戰江南各省，在硝煙瀰漫的火線中透過演出發揮「教化」與「安撫」的力量。這群演員在基層部隊與流亡百姓中扮演著「軍中褓姆」般的角色，將宏大的抗戰意識轉化為普羅大眾易於共鳴的劇場語言。

抗戰勝利後，該隊改名為「演劇三隊」， 1947年7月來台，轉入國防部新聞局編制並駐紮鳳山，與孫立人將軍主持的陸軍訓練體系整合。此時期的演出不僅是軍事體系下的康樂活動，更是國民政府試圖在戰後台灣推動「去日本化，再中國化」文化重建戰略的重要一環。演劇三隊在1950 年整編併入國防部康樂總隊，雖然僅有短短3年歷史，演劇三隊是台灣影響力最廣的軍中演劇團體。

此次展出的歷史照片，包括當時演出最多場的歷史大戲《明末遺恨》。1939年冬，劇作家阿英在上海「孤島」時期，為演員唐若青量身打造了首部歷史劇《明末遺恨》。該劇取材自明末史實，講述秦淮名妓葛嫩娘與名士孫克咸結為夫婦後，因感於史可法殉國、南明危急，毅然激勵丈夫投筆從戎、共赴國難。最終葛嫩娘被俘不屈、嚼舌就義，以鮮血譜寫家國悲歌。這部作品在上海首演即創下連演64場的驚人紀錄，鼓舞了當時民眾的抗戰情緒。

戰後這股歷史劇熱潮延燒至台灣。演劇三隊選擇演出此劇，除了作為紀念民族英雄鄭成功延平郡王325周年的重要劇目，更承載了鮮明的政治宣傳與激發愛國精神的功能。根據當時報導所述，在資源匱乏的背景下，此劇光是服裝部分就投入高達2千餘萬台幣的製作費，顯示國民政府對這齣「愛國歷史大戲」的重視。

此外還有寫實描述社會結構與生存困境的《重慶二十四小時》、隱喻描繪封建體制瓦解的《朱門怨》等。同時更包含幾齣改編自西方的經典劇作，如曹禺改編自莫里哀《吝嗇鬼（L'Avare）》的《財狂》，讓觀眾透過話劇接觸來自世界各地的藝術觀念，為日後台灣戲劇的多樣性埋下種子。

●「心戰時刻劇場版：吳紹同與演劇三隊」攝影線上展

https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibitionLit.aspx?n=8008&s=252739

《財狂》劇照，左一為吝嗇鬼韓伯康（李影飾演），右邊為其子（張方霞飾演），這張照片幽默呈現兩人之間在感情與財務上針鋒相對的情況。圖／國家攝影中心提供

《重慶二十四小時》劇照，本張照片最右側為張冰玉飾演的女主角薛蔾（左一），與傅碧輝飾演的蘇多麗（左二），以及由馬驥飾演的卡鶴丹正進行對話。圖／國家攝影中心提供