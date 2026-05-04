陳聖文新作愚歌探索階級流動 入選國藝會新人新視野專案
編導陳聖文（omo）受相聲啟蒙投身劇場，曾遠赴澳洲擔任超市搬運員賺錢求生，人生斜槓。新作「愚歌」以荒謬喜劇語彙展現階級流動神話，入選國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」。
陳聖文為了生存曾遠赴澳洲超市工作，也接案平面設計與Podcast主持等工作，長期處於高度斜槓的生活狀態，讓他積累許多真實的生存經驗，新作「愚歌」以「魚不知水為何物」的寓言為引，隱喻人在不公體制中對處境的無意識與習以為常。
陳聖文透過演員扮演無家者的過程，映照出在資本信仰構築的景觀社會裡，人們如何仰望夢想、為資本辯護，甚至甘於其中。作品以幽默荒謬的喜劇語彙承載沉重議題，引導觀眾在觀看之餘，反思自身位置，重新審視「階級流動神話」與「貧窮合理化」的敘事。
除了陳聖文之外，入選國藝會第18屆「新人新視野」專案還有孟昀茹以及鄭伊涵共3名創作者。國藝會董事長彭俊亨表示，「新人新視野」專案受到企業支持，除了提供創作經費補助，也提供專業團隊協助作品製作與巡演行銷，規劃全國巡演。
導演孟昀茹（翠斯特）擁有排灣族與客家血統，不僅是搖滾樂團主唱，也深受動漫與遊戲次文化影響，展現鮮明的Z世代創作特質。作品「千面湧現」將對「史萊姆好玩遊戲區」等數位介面消逝的失落感，打造半載入的曖昧世界，呈現當代親密關係的多重面向。
編舞家鄭伊涵為「翃舞製作」排練總監，這次推出「三牲有幸」，嘗試鬆動當代舞蹈的既有框架，將其轉化為台灣文化熟悉的「祭儀」意象。作品以「身體是一座廟」為起點，身體逐步以雞、豬、魚為象徵，最終在近乎戲謔與狂歡的氛圍中，回到對自我與身體的重新安放與理解。
國藝會第18屆「表演藝術新人新視野創作專案」成果發表將於5月15日到17日演出，地點在國家兩廳院實驗劇場；5月23日到24日在衛武營國家藝術文化中心繪景工廠；6月6日到7日在台中國家歌劇院小劇場。
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