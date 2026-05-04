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避開地雷 家長挑幼兒園 先查裁罰紀錄

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

幼兒園不當管教事件頻傳，幼教專家提醒，高風險幼兒園未必一眼就能看出，但仍有跡可循，是否超收、師生比是否符合規定、教師流動率與代理人員比例是否偏高，都是家長挑園時不能忽略的重點，參觀園所時，直接提問園內有哪些不當對待預防措施？重視孩子安全的園所，應該能清楚說明流程。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，幼兒園發生不當對待的風險，往往與園所管理、人力配置及教保專業支持不足有關，但除了超收、師生比、違規紀錄等較明確的指標，許多內部狀況並不容易從外部判斷。

蘇傳臣指出，家長不能只相信品牌、裝潢或招生話術，而應檢視過去是否有超收、師資不符、違規招生、不當管教等紀錄，教育部教保資訊網可查詢幼兒園裁罰公告。若一間園所多次違規，代表問題可能不是偶發，而是制度管理長期失靈。

全教總幼委會主委楊逸飛也提醒家長，園所是否依法管理教師資格，是非常基本卻常被忽略的指標。家長參觀時，可以注意園方是否以真名稱呼老師，是否公開老師基本資料與合格證照。有些不當對待案件調查後發現，家長只知道孩子老師叫某某綽號或英文名，連老師本名、資格、身分都不清楚。若園所無法清楚提供教師姓名、資格與任職資訊，代表管理上已有問題，家長不應輕忽。

楊逸飛建議家長參觀園所時，可以更直接提問：「園內有哪些不當對待預防措施？」「孩子有情緒行為問題時，園所怎麼處理？」「老師情緒到臨界點時，園方有沒有支援機制？」這些問題不必拐彎抹角，因為真正有經驗、重視孩子安全的園所，應該能清楚說明流程。

教育部 幼教 幼兒園

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