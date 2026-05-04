缺額擴大、報考下滑 理科教甄錄取率飆

高中教師甄試過去被視為「窄門競爭」，各科平均錄取率僅約百分之四。隨著科技產業高薪磁吸效應擴大，自然領域師資逐漸轉為供不應求。教育部統計顯示，近六年理科教師缺額倍增，但報考人數卻明顯下滑，錄取率已逼近兩成。理科教職已由過去競爭激烈的「窄門」，轉為令人憂心的缺工市場。

根據教育部統計，近六年高中自然科學領域教甄缺額持續擴大，從二○一九年的四十五人增加至二○二四年的一百一十七人；報考人數二○二一年仍有上千人，至二○二四年僅剩九百二十人。整體錄取率也由約百分之四大幅提升至百分之十二，今年化學科大開缺，預估錄取率突破兩成。

大學問執行長魏佳卉表示，理科師資荒源於三大結構因素，理工科畢業生受產業高薪與多元職涯吸引，投入教職意願降低；教學現場行政與導師負擔沉重，加速人才流失；一○八課綱後數學分流、自然組班級增加，理科教師需求同步攀升，制度卻未及時預估師資培育與供給變化，導致供需失衡更加嚴重。

台北市中崙高中校長吳銘祥表示，年金改革後退休制度不確定，加上產業薪資與發展更具吸引力，降低年輕人投入教職意願，「這個斷層很難短時間補上」。

北一女物理老師簡麗賢表示，五年前一個物理科缺額常吸引六、七十人報考，近兩年人數明顯萎縮，不少理工科學生即使修教育學程，也只是把教師證當成職涯備案。

魏佳卉指出，解決理科師資荒關鍵在提升薪資誘因，可針對理工等特殊領域設置職務加給，「若每月增加兩萬元，其實就很有感」，與其持續投入全面補助營養午餐或教科書，不如優先用於教師加薪。全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也示警，現在才是退休潮的開始，建議政府引進企業資源，透過產學合作或領域加給補強待遇。

教育部表示，教育部已規劃一一六至一一八學年度試辦ＳＴＥＭ領域碩士公費專班，由台師大與彰師大培育數學、物理、化學及資訊科技師資，每屆共六十名公費生，預計一一八至一二○學年度分發任教，補充教學現場人力。