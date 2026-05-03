憑借書證免費用GPT、Claude！教育部推「館館有AI」 擴及47所大學

生成式AI逐步融入日常生活，教育部推動「館館有 AI」，預計自今年第四季起，於國家圖書館等國立圖書館率先試辦，民眾持借書證即可使用免費AI工具，首首波每館設置5台電腦，提供ChatGPT、Claude、Gemini等服務，並逐步擴展至大學校園。教育部長鄭英耀也表示，將協助47所國立大學推動相關計畫。

立法委員葛如鈞日前表示，根據資策會調查，全民使用「免費 AI 」的比例高於七成，而學生的比例可能更高。然而，部分學生有能力使用「付費 AI」，另一部份學生卻只能使用「免費 AI」，這已經不只是工具差異，而是「 AI 平權」的問題。

葛如鈞肯定教育部推動「館館有 AI」計畫，讓圖書館成為付費版AI使用的領頭羊。該計畫預計自今年第四季起，於國家圖書館、國立公共資訊圖書館及國立台灣圖書館等場域率先試辦，未來民眾只要持借書證，即可在圖書館使用相關AI工具。

根據教育部規劃，首波每館將設置5台專用電腦，預先安裝包含ChatGPT、Claude、Gemini等主流AI服務，免費提供民眾與學生使用。

鄭英耀表示，希望透過此計畫為圖書館打造更友善的AI學習環境，並進一步將資源擴展至大學校園。而47所國立大學，若需要教育部協助，教育部也會樂於跟學校合作。

經費方面，高教司長廖高賢說，有意參與的大學可運用既有經費來源支應，包括國立大學可使用高教深耕計畫經費，私立大學可由高教深耕計畫及私校獎補助款編列，同時也可申請教育部資科司相關補助經費。