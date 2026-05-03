減輕老師負擔！特教課程計畫新制 與普通班相同課程免重複編寫

為減輕資源班特教教師長期沉重的文書負擔，國教署近日發函調整「分散式資源班課程計畫」原則，未來資源班與普通班相同的課程，將納入學校總體課程計畫，不需要再獨立編製課程計畫；僅特殊需求課程需另擬計畫，並依個別化教育計畫彈性調整。全國教師工會總聯合會對此表達肯定，也呼籲其他特教班型與相關作業仍有簡化空間。

國教署在函文中表示，接獲第一線教師反映，國中小分散式資源班的特教教師重複於資源班各年級領域、科課程計畫，與個別化教育計畫的撰寫，行政負荷過重。為兼顧學生學習、教師專業及行政減量，國教署多次邀集專家學者、地方政府與學校代表召開會議研商。

國教署說，為落實行政減量，分散式資源班與普通班相同的部定領域、科目課程、彈性學習課程，納入全校總體課程計畫統一規劃，無需獨立編製課程計畫。但仍要與學校特殊教育推行委員會審議，及學校課程發展委員會通過的課程彈性調整，如國語文、數學、替代學習等規劃方向，融入學校總體課程計畫。

另針對身心障礙學生所開設的特殊需求領域課程，如學習策略、社會技巧等，國教署說，應以分散式資源班為單位，擬具課程計畫；並強調各類課程與教學安排應回歸個別學生需求，依據個別化教育計畫（IEP）彈性調整，以確保學生學習需求獲得適切回應。

全教總表示，2023年6月《特教法》修正通過，修法對於特教現場「過度崇尚文書作業」的現象進行檢討；其中，資源班課程計畫被認為是文書負擔最為顯著的一環。為此，全教總於2023年9月與國教署長座談時，便提出此問題，促請國教署研議改正措施。

全教總說，2024年到2025年間，國教署陸續召開多次有關特教課程計畫簡化的會議，全教總皆持續參與，並於會中就特教課程計畫簡化提出具體建議。針對資源班課程計畫，國教署最終拍板方向與全教總意見大致一致，最終促成相關變革落地，以減輕特教教師行政壓力。

全教總呼籲，除了資源班外，其他特教類班型的課程計畫與相關行政作業同樣有檢討與簡化空間，把時間還給老師，才能落實營造友善教學職場，保障學生受教權益。