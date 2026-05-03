校園新鮮事／80年中、西樂 雲林元長國中重聚傳承

雲林縣元長鄉擁有深厚音樂底蘊，創立於一九四○年代的「元長樂團」與「大漢閣南管社」，見證早年農村中西音樂並存的榮景。隨時代變遷一度沉寂，近年在地方耆老與愛樂人士努力下重新凝聚。縣府斥資二五○萬元，將元長國中閒置教室改建為全縣首座「愛樂狂響館」，作為音樂傳承基地，讓古老旋律重返校園。

南管源自福建泉州，曲風典雅悠遠，被譽為「千載清音」，列入聯合國教科文組織無形文化遺產。早年在台灣多見於廟會與戲曲演出，是融合文學與音樂的「文人音樂」。元長「大漢閣南管社」前身為「元長閣」，由農民農閒時自學演奏，曾是地方節慶聲音，隨社會轉型逐漸式微，近半世紀少有新血加入。

近年透過社區與校園推廣，南管逐步復甦。元長國中成立南管社團，並與老樂師合作教學，讓古樂重新扎根。學生從基礎音階跨入「宮、商、角、徵、羽」的傳統五音系統，雖學習不易，卻逐漸體會其魅力，甚至自製洞簫，深化學習體驗。

另一方面，一九四八年成立的元長樂團，是地方唯一西樂團，團員多為農民，白天務農、夜晚練團，從零開始學習吹奏，曾活躍於雲嘉南各地廟會演出。歷經經費困境幾近解散，近年再度重組，八旬樂師仍持續演奏，甚至有百歲團員參與，被視為「國寶級」音樂資產。

愛樂狂響館除保存老照片、樂器與歷史影像，也提供互動學習空間，成為南管與西樂團練基地。開館適逢兩團八十周年，老中青三代同台演出，象徵文化接力。校方表示，「狂響」寓意多元音樂匯聚，期望打造融合歷史與教育的音樂場域，讓世代共鳴。