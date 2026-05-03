聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／80年中、西樂 雲林元長國中重聚傳承

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林元長國中愛樂狂響館開館，元長樂團和大漢閣南管社成員齊聚回顧過往，感動欣悅。本報資料照片
雲林元長國中愛樂狂響館開館，元長樂團和大漢閣南管社成員齊聚回顧過往，感動欣悅。本報資料照片

雲林縣元長鄉擁有深厚音樂底蘊，創立於一九四○年代的「元長樂團」與「大漢閣南管社」，見證早年農村中西音樂並存的榮景。隨時代變遷一度沉寂，近年在地方耆老與愛樂人士努力下重新凝聚。縣府斥資二五○萬元，將元長國中閒置教室改建為全縣首座「愛樂狂響館」，作為音樂傳承基地，讓古老旋律重返校園。

南管源自福建泉州，曲風典雅悠遠，被譽為「千載清音」，列入聯合國教科文組織無形文化遺產。早年在台灣多見於廟會與戲曲演出，是融合文學與音樂的「文人音樂」。元長「大漢閣南管社」前身為「元長閣」，由農民農閒時自學演奏，曾是地方節慶聲音，隨社會轉型逐漸式微，近半世紀少有新血加入。

近年透過社區與校園推廣，南管逐步復甦。元長國中成立南管社團，並與老樂師合作教學，讓古樂重新扎根。學生從基礎音階跨入「宮、商、角、徵、羽」的傳統五音系統，雖學習不易，卻逐漸體會其魅力，甚至自製洞簫，深化學習體驗。

另一方面，一九四八年成立的元長樂團，是地方唯一西樂團，團員多為農民，白天務農、夜晚練團，從零開始學習吹奏，曾活躍於雲嘉南各地廟會演出。歷經經費困境幾近解散，近年再度重組，八旬樂師仍持續演奏，甚至有百歲團員參與，被視為「國寶級」音樂資產。

愛樂狂響館除保存老照片、樂器與歷史影像，也提供互動學習空間，成為南管與西樂團練基地。開館適逢兩團八十周年，老中青三代同台演出，象徵文化接力。校方表示，「狂響」寓意多元音樂匯聚，期望打造融合歷史與教育的音樂場域，讓世代共鳴。

農民 音樂 樂團 雲林 聯合國

延伸閱讀

認定列南管保存者 百年「南聲社」藝師黃美美獲頒證書

南市府認定南管保存者 南聲社黃美美獲頒文資證書

音樂夢想不受阻 企業伸援手全額資助弱勢生學習費

校園新鮮事／老街添新意！嘉義市崇文國小生 為百年老店設計門牌

相關新聞

翻譯逾千首杜甫詩集結出版6巨帙 唐獎漢學獎得主宇文所安辭世

唐獎基金會證實，唐獎第3屆漢學獎得主、哈佛大學教授宇文所安（Stephen Owen）於美國時間5月1日辭世，享壽81歲。宇文所安為唐詩研究權威，獨自完成千首杜甫詩的譯注。2018年來台受領唐獎並造訪

她分享失敗經驗教出會「認輸」的醫學生 獲教育家典範人物

就讀醫學系的學生通常學習成績名列前茅，進入醫學院後，常因為「不再是第一名」而陷入焦慮。比起分享成功經驗，國立陽明交通大學醫學系教授、台北榮總兒童醫學部主治醫師楊令瑀則在課堂上分享自己的糗事、犯錯經歷，

校園新鮮事／80年中、西樂 雲林元長國中重聚傳承

雲林縣元長鄉擁有深厚音樂底蘊，創立於一九四○年代的「元長樂團」與「大漢閣南管社」，見證早年農村中西音樂並存的榮景。隨時代變遷一度沉寂，近年在地方耆老與愛樂人士努力下重新凝聚。縣府斥資二五○萬元，將元長

2018漢學獎得主宇文所安辭世 唐獎基金會表達不捨

唐獎第3屆漢學獎得主宇文所安（Stephen Owen）本月1日在美國去世，享壽81歲。他是唐詩研究權威，曾獨自完成千首...

「走路就是學習」三位青少年壯遊山海圳 花9天從玉山走回台江

為陪伴更多親師生，壯遊山海圳國家綠道，台南社大台江分校在廟口文化沙龍講座舉辦「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位青少年上台分享自己規畫遊程，以九天時間壯遊山海圳的探索經驗，九天內學到互助合

就怕孩子不如人！父母明知AI有弊 仍得為競爭埋單

在AI快速全面滲透生活的時代，父母既擔心孩子沉迷科技、失去思考力，又害怕他們因拒絕AI而落後同儕。最新研究揭示，社會壓力讓父母即使明知風險，仍願意付費讓孩子使用AI。當「別人都在用」成為決策依據，教養

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。