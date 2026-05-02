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AI教師增能研習推動 竹縣導入認證提升教學品質
新竹縣政府今天表示，推動AI教師增能研習，透過導入竹縣AI專屬認證方式，鼓勵教師考證，讓教師能將AI應用於教學設計上，導入科技應用提升教學品質。
教育局長蔡淑貞告訴中央社記者，竹縣逐步建立AI師培體系，如設計活用ChatGPT課程設計等，以消除教師對新科技的焦慮，應用AI於教學設計的多元可能。
她表示，此外也從國小課程如英文、音樂、自然到國高中社會科，導入「iPad x AI」的走讀與備課實務，透過AI科技工具輔助，提升學生學習成效，也幫助教師應用科技，以優化課程設計並提升教學互動品質。
蔡淑貞說，同步導入竹縣AI專屬認證，目前3場次共有111名教師通過，未來持續透過由淺入深的研習布局，推動竹縣AI教育超前部署，建構智慧教育新典範。
新竹縣長楊文科透過文字表示，竹縣教育從扎根做起，投入師資培訓，從工具解密走向素養實踐與智慧轉型，將科技力轉化為竹縣教師與學子的核心素養。
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