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彭俊亨攜手鄢繼嬪 活化國藝會「30年金山」

中央社／ 台北2日電
國家文化藝術基金會新人新氣象，由董事長彭俊亨（左）攜手執行長鄢繼嬪（右）組成專業文化行政團隊。國藝會提供／中央社
國家文化藝術基金會新人新氣象，由董事長彭俊亨（左）攜手執行長鄢繼嬪（右）組成專業文化行政團隊。國藝會提供／中央社

國家文化藝術基金會新人新氣象，由董事長彭俊亨攜手執行長鄢繼嬪組成專業文化行政團隊。彭俊亨表示，未來將活化國藝會30年來補助成果資料庫，「這些成果就是國藝會的金山。」

彭俊亨與鄢繼嬪今年3月先後接任國藝會董事長與執行長，彭俊亨接受中央社專訪時表示，國藝會將不只是「資源分配者」，更要扮演「藝文生態建構者」與「文化政策實驗室」的角色。

彭俊亨表示，國藝會成軍30年、運作成熟，而且一棒接一棒，「但不同階段的董事長，的確要去回應這個階段整個藝文環境的變化。」彭俊亨強調，國藝會不該只是發錢補助的單位，更應該積極發揮角色，從「資源分配者」到「藝文生態建構者」，透過創新提案帶動藝文生態往前發展。

彭俊亨與鄢繼嬪可說是國藝會成立30年來最年輕的組合，兼具橫跨中央及行政法人等組織完整歷練，上任令人耳目一新。彭俊亨與鄢繼嬪2人合作契機可追溯至2003年，當時兩人便曾於國藝會共事，這對「老戰友」征戰各藝文機構後回歸國藝會，象徵著專業行政能力的銜接，也將以完整歷練帶動組織轉型。

彭俊亨表示，目前要回應藝文產業的變化，鼓勵同事主動提案，「創新提案不僅是讓同仁在工作上更有意義，透過這些提案讓我們之於服務對象更有價值。」彭俊亨表示，這種漸進式變革不是「大破大立」，比較像是改變觀念，「將同仁累積的專業資源轉化為資本，資源會被消耗，但資本可以累積。」

鄢繼嬪則形容，國藝會30年來累積的補助成果資料庫是一座「金山」，未來將推動資料庫的數位化與活化，將其轉化為國際策展人與駐外館處的「工具箱」與台灣文化窗口，「期待透過系統化整理，讓台灣藝術家的作品不只是一次性交流，而是建立起能持續滾動的國際連結，協助台灣藝文成果在國際舞台上精準打擊。」

彭俊亨表示，這並非疊床架屋，而是資源共享，國藝會可以成為文化部智庫角色，「我們透過專案開發進行前端測試，「當新專案不斷修正到一定程度，就可以作為文化部訂定政策的參考。」彭俊亨認為，文化政策推動不是一開始就要砸很多錢，「如果可以讓國藝會先行，再去擴大政策，對推動會更有幫助。」

除此之外，國藝會也將成為文化議題的倡議者，鄢繼嬪表示，就像文化永續倡議已成為必要課題，未來在獎補助過程中，讓團隊在提案時就把永續作為放進來，「這就是一種倡議。」

彭俊亨表示，今年國藝會最重要的任務之一就是搬家，國藝會新家將落腳空總舊辦公大樓，未來將近400坪空間除了辦公，也會有藝文界交流空間，「這些新空間讓國藝會思考，怎麼樣會對國藝會服務的對象有更多幫助。」

彭俊亨在圈內以「人和」著稱，他期待自己扮演好組織「導師」角色，鼓勵夥伴以「正念」心態面對工作，「國藝會優秀的專業人力資源，是藝文界最寶貴的人力資本，國藝會將繼續作為藝文工作者最堅實的夥伴，為台灣藝術發展尋求更多突破與可能。」

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