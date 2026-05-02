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「走路就是學習」 三位青少年壯遊山海圳 花9天從玉山走回台江

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供
台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供

為陪伴更多親師生，壯遊山海圳國家綠道，台南社大台江分校在廟口文化沙龍講座舉辦「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位青少年上台分享自己規畫遊程，以九天時間壯遊山海圳的探索經驗，九天內學到互助合作、主動溝通、克服困難的寶貴經驗，以及認識山海圳的歷史文化脈絡。

許為典、林宥妡、張棠閎三人與十幾位同學，分享壯遊山海圳國家綠道的自學故事。去年由執行長吳茂成協助規畫壯遊山海圳遊程，接著這群自學青少年，就展開資料搜集、試走練習、規劃專題探索主題，今年3月18日從玉山出發，以九天的時間，走回到山海圳起點台江四草湖，沿途進行專題學習探索的採訪工作。

國三的林宥妡說，這次壯遊山海圳國家綠道，自己擔任值星工作，從中體驗到如何分工互助應變、以及主動溝通的寶貴經驗。

高二的許為典分享，小學六年級時，就曾經從台江騎單車到烏山頭水庫，此次難珍貴的經驗之一，就是和同儕一起走過山海圳，沿途用直播和爸爸媽媽報平安，這一趟旅程讓自己體驗到注意週遭環境的重要性，走完很開心。

社大台江分校指出，今年適逢台江水日、民間倡議國家綠道二十年，「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，五月還會邀請到江秀真老師，指導台江親師生登山的經驗，六月還有第五回台江流域學習故事展，分享以講座、故事展，陪伴更多的親師生，一起走進山海圳國家綠道。

台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供
台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供

台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供
台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供

台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供
台南社大台江分校「走路就是學習」山海圳國家綠道系列講座，邀請三位自學的青少年，上台分享自己規劃遊程以九天完成壯遊山海圳的探索經驗。圖／台江分校提供

台江 玉山

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