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就怕孩子不如人！父母明知AI有弊 仍得為競爭埋單

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一名中學生正在用AI協助完成作業，家長對子女使用生成式AI可說既愛又恨。法新社
一名中學生正在用AI協助完成作業，家長對子女使用生成式AI可說既愛又恨。法新社

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