就怕孩子不如人！父母明知AI有弊 仍得為競爭埋單

在AI快速全面滲透生活的時代，父母既擔心孩子沉迷科技、失去思考力，又害怕他們因拒絕AI而落後同儕。最新研究揭示，社會壓力讓父母即使明知風險，仍願意付費讓孩子使用AI。當「別人都在用」成為決策依據，教養

2026-05-02 10:31