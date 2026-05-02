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多數大專學雜費漲不到

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部公布一一五學年度大專校院學雜費基本調幅，依照固定公式核算後為百分之○點六二，若以私立大學文學院一年學雜費十萬元為例，大約可調漲六二○元。

不過大學端指出，教育部今年設有一條但書，只要是有受領「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」補助學校，學雜費均不得調漲，受領學校估超過百間，學雜費調幅恐是「看得到、漲不到」。

根據教育部最新公告，一一五學年度學雜費收費基準調整幅度為百分之○點六二，較去年百分之○點七略減，若以私立大學文學院一年學雜費約新台幣十萬元計算，若獲准調漲，一年約可多收六二○元，相當於每學期三一○元。

但教育部去年九月向行政院爭取到特別預算，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」項目獲配二百億元，其中六十五億元將用於精進大專校院校務經營，預估可照顧九十一萬名學生，但獲得補助學校一一四年到一一六年學年度不能調漲學雜費。

大學端表示，教育部近日發函給大學已將此列為但書，受領「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」補助學校不得調漲日間學制學雜費，若違反，學校不僅要繳回補助經費，並依情節輕重，停止計畫後續補助。

大學端無奈表示，由於學校已經領了錢，「基本上只能認了。」且受領補助的學校非常多，恐怕沒有任何一間學校符合調升的資格。

教育部 調漲 公式

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