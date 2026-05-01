台灣、挪威學子無線電通話牽情緣 互寄零食箱延續老派交流

從北極圈到亞熱帶，牽起相隔8000公里的友誼。宜蘭高中雙語實驗班和挪威瓦爾德高職的學生，先以短波無線電連線再由跨海互寄零食換得情分。這場交流不靠官方管道，由兩端高中生自發推進，是青年國民外交的具體實踐。

故事從電波開始。1月21日台灣時間下午4時，台灣和挪威學生透過短波無線電成功通話，全程不依賴網路。極地磁擾讓訊號一度斷續，幾經重試才趨於穩定。

連線成功後，學生用英語問候彼此，話夾一開就停不住，從天后泰勒絲聊到韓流明星偶像與社群媒體的連結，這些跨越疆界文化新世代的關注風潮。直到老師宣告時間截止，學生仍意猶未盡，喊著還不想斷線，最後互留IG帳號，嚷著要讓彼此漲粉。

一端的瓦爾德高職，位於芬馬克郡（Finnmark）最東端、緊鄰俄羅斯邊界，鎮上人口僅約2000人，冬季極夜長達兩個月；百年前以漁業重鎮聞名，曾被稱為「北方小巴黎」。

另一端是由老師李宛蓁、許芳綺帶領宜蘭高中雙語實驗班的學生。

通話當天，還申請臨時呼號 BV0NTCR，取自「公民韌性」（Civil Resilience）的縮寫。

台挪無線電計畫由旅挪台灣景觀建築師王湘鄉發起，與瓦爾德藝術組織 Komafest 共同創辦人基恩（Brona Keenan）、東塞絲（Bertine Tønseth），以及台灣數位外交協會理事長郭家佑一同合作，並獲北歐文化基金會資助。

東塞絲在接受當地媒體訪問時指出，計畫起點是對「全面數位化」的反思；她希望透過無線電這項傳統技術，引導青少年思考：當網路攻擊、軍事衝突或電力中斷發生時，人類是否還具備維持聯繫的能力。

連線後的幾天，瓦爾德學生興致勃勃地投入無線電學習。在黑板列出清單，準備寄送一箱零食給宜蘭的新朋友；更親手用新鮮鱈魚熏烤製成真的有「鱈魚」的鱈魚香絲放入其中，並與台灣端約定互寄手寫收聽證明明信片，延續老派交流的溫度。

台灣學生也回寄滿滿一桌零食，乖乖、鳳梨酥、孔雀餅乾全數入箱，每包都貼上英文說明與過敏警示。這箱滿滿的台味於4月30日抵達瓦爾德，恰逢挪威勞工節長假前的最後一天課，學生在校內拆箱開派對慶祝，最愛草莓泡芙與可樂果。

王湘鄉近日接受中央社訪問時表示，瓦爾德地方報「東海岸日報」2月初以大篇幅介紹這項計畫，並直接引用中央社在宜蘭現場的報導截圖，提及台灣電視台與報紙皆關注這場挪台交流。對於人口稀少的小鎮而言，看見台灣國家通訊社將自家故事傳遞給亞洲讀者，當地社群深感自豪，也加深了對此計畫的在地認同。

這項交流計畫能順利成行實屬不易，背後不僅匯集了多方人士的奔走努力，更深受天候變化甚至是太陽照射角度等自然因素的牽動。

她感性地說，瓦爾德高中有不少因烏克蘭戰火而輾轉來到當地的難民學生。其中一人在觀看介紹台灣的影片時，見到國旗與台灣援烏畫面，特地詢問她：台灣與中國的食物是否很相近？王湘鄉說明兩者確實有部分淵源。這名學生拍拍她的肩膀感嘆：「我懂，我們的食物也有類似的情況。」

一位台灣學生事後告訴王湘鄉，原先打算暑假與父母去韓國旅遊，上網一查才發現前往瓦爾德得轉機4次費時19個小時以上。他說，這樣遙遠卻溫暖的地方，這輩子一定要去一次。