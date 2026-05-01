「全國最會教Word」教授來了 北市青年學堂還邀數據科學家暢聊AI

各界運用AI工具愈來愈頻繁，北市青年局「青年學堂」推出「數位力」系列課程，邀請「全國最會教Word」的台科大企管系兼任教授林孟彥，以及擁有25年經歷的數據科學家尹相志等5位業界專家授課，助青年提升數位操作效率，讓工具成為工作與生活的神隊友。

青年學堂以「青年十力」為年度主軸，繼理財力、旅遊力，青年局新推出數位力系列課程，聚焦培養青年在日常情境中靈活運用工具的能力，透過系統化的學習方式，協助青年理解不同工具的應用邏輯，提升資訊整理、任務執行與問題解決的效率。課程設計以實際可用為核心，讓青年在面對多元數位工具時，能做出適合自己的選擇與運用。

5月23日邀請尹相志談「不寫程式，也能做出程式：Vibe Coding 入門」，學會運用AI完成基礎程式應用，將想法轉化為具體成果；30日魏美棻「Gemini×Google 智慧整合」，分享如何運用 AI 搞定信件撰寫與行程規畫。

6月6日林孟彥「Office 文書效率術」談學習優化文件處理流程；13日李其縵的「NotebookLM 資料整理術」，可了解如何建立高效率的知識整理方式；27日鍾曉雲「AI 影音創作體驗」，透過AI工具完成腳本、影像與聲音整合快速產出數位內容。

青年局指出，當數位工具有效融入日常工作與生活，不僅能提升效率，也能強化面對變動環境的應變能力；期盼數位力系列課程，幫助青年將工具轉化為可立即運用的能力，進一步將這份數位素養延伸至生活的各個層面。 課程資訊與報名方式可上青年局官網查詢。