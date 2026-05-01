澳洲辦事處捐贈台文館精選繪本 台澳文學交流添新頁

澳洲辦事處捐贈50本精選繪本給國立台灣文學館（台文館），其中包括全球暢銷200萬冊的「袋貂魔法」，昨天舉行贈書儀式，為台澳文學交流再添新頁。

根據台文館發布新聞稿，澳洲辦事處代表馮國斌（ Robert Fergusson）親自出席贈書儀式，由台文館館長陳瑩芳代表受贈。

陳瑩芳致詞表示，台文館「故事聯合國」活動第3度邀請澳洲辦事處合作，去年起更與墨爾本文學之城辦公室開啟原住民作家寫作交流計畫，由詩人黃璽（Temu Suyan）代表參與，今年也將參加澳洲重要原住民文學節Blak & Bright Festival。

陳瑩芳表示，台文館將持續推薦台灣原住民作家前往澳洲，並邀請該辦公室所推薦重要澳洲作家參與11月的台灣作家節，未來台文館會在既有基礎進一步深化台澳雙向交流，讓文學與閱讀成為連結彼此最有力橋梁。

馮國斌致詞表示，台南是一座多元文化、農業資源豐富且充滿活力的城市，與澳洲在文化氣質上具有高度共鳴，雙方長期維持密切交流，此次特別介紹多本澳洲經典兒童文學與得獎插畫作品，將閱讀樂趣與文化價值傳遞給下一世代，期望透過此次澳洲繪本展出及後續活動，深化雙方在文化與教育領域交流。

台文館表示，此次贈書將展示於台文館文學樂園「澳洲繪本區」，並規劃在9~10月期間舉辦2場次說故事活動，挑選「袋貂魔法」、「愛德華鴯鶓」等書，邀請澳籍講師導讀，帶領小朋友進行趣味手作與文化體驗。