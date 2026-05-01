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少子化衝擊招生 彰化公幼、非營利幼兒園仍現1657缺額

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化平價教保選擇多元，在少子化衝擊下，今年公幼與非營利招生完成抽籤階段後仍出現1657個缺額。報自資料照
彰化平價教保選擇多元，在少子化衝擊下，今年公幼與非營利招生完成抽籤階段後仍出現1657個缺額。報自資料照

彰化縣115學年度公立及非營利幼兒園預計招收9797名幼兒，自4月起陸續展開招生作業。不過在少子化影響下，目前完成抽籤後，公幼與非營利幼兒園仍出現1657個缺額。縣府教育處指出，縣內平價教保選擇多元，未來將持續鼓勵公幼設置2歲專班，並推動非營利園所發展特色教學，以提升整體招生吸引力。

彰化縣政府持續推動平價且優質的教保服務，透過盤點用地設置非營利幼兒園，目前全縣公立及非營利幼兒園共124園，另有準公共幼兒園144家，教保體系已相當完整。

教育處統計今年完成抽籤程序後，公幼與非營利幼兒園仍有1657個缺額，其中公幼因寒暑假未提供收托服務，成為影響家長選擇的重要因素，也使招生面臨瓶頸。教育處表示，公幼具備來自鄉鎮市公所的資源優勢，未來持續鼓勵增設2歲專班，並研議補足寒暑假服務空窗，進一步帶動招生。

另一方面，過去彰化非營利幼兒園招生率約達8成，憑藉收費較低、提供延托及寒暑假上課等優勢，吸引不少家長青睞。但隨著準公共體系擴張，已有非營利幼兒園業者反映，部分位於偏鄉的園所招生困難，導致斥資數千萬元打造的園區使用率未如預期。

目前彰化縣內準公共幼兒園占全縣園所42％，114學年度各區公共化教保服務機會率已超過80％，縣府未再開放新園加入。不過，有準公共幼兒園業者指出，縣府將公幼與非營利幼兒園招生作業時程提前於準公共幼兒園，對準公共體系並不公平，恐影響其招生表現，競爭力較弱的園所今年招生壓力更加明顯。

嶺東科大幼保系兼任助理教授鄭孟忠說，政府推動平價化教保服務，有助降低家長育兒成本，對部分弱勢家庭具有立即吸引力；然而當各類型園所收費差距縮小後，家長選擇將更重視教學品質、師資與辦學理念，甚至願意多負擔費用，讓孩子進入認同的學習環境。

他指出，彰化仍有部分園所招生人數可達300人以上，顯示家長選擇標準趨於多元。在教育市場化趨勢下，各園所需在同質競爭中發展差異特色，找出自身定位，才能提升長期競爭力。

彰化縣 少子化 幼兒園

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