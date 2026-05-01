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打造台北市「運動之都」？議員憂心這件事：體適能未達標學校破百

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
學生體適能檢測，包括800、1600公尺跑走。本報資料照片
學生體適能檢測，包括800、1600公尺跑走。本報資料照片

台北市長蔣萬安打造台北市為運動之都，但議員指出，近3學年度運動不足體適能未達標的學校，從86所增加至111所，USport點數使用中，18歲以下使用者僅2069人，占比約2%，台北市學生實際運動狀況卻令人憂心。校方指出，希望引導學生發現運動樂趣，不給予硬性壓力。

北市活校體適能檢測內容與標準，包含1分鐘屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走項目，男生1600公尺、女生800公尺等項目。台北市的目標通過率達64%，由各校規畫體適能計畫，並利用晨間、課間落實SH150，每周在校運動150分至200分鐘。

議員鍾佩玲指出，北市教育局雖然推動SH150計畫，但實際學生運動狀況卻沒有統計數據，至於體適能未達標的學校，近3個學年度統計，111年86所，112年增至131所，113年也有111所，未達台北市的「64%目標通過率」，她質疑，教育局對學生課後時間使用狀況，包括補習時數與活動安排，完全沒有掌握，沒有統計資料，也不主動以問卷等方式補足，形同「憑感覺在推政策」。

另外，近一年USport點數使用中，18歲以下使用者僅2069人，占比約2%，鍾佩玲也指出，顯示政策對學生族群吸引力極低，建議市府應提出更具吸引力的誘因設計，讓運動政策真正落實。

有校方坦言，學校場地受限會受限，膝仰臥起坐、坐姿體前彎需要設備，目前教育局補助購置專業施測軟墊，另外，體適能的有氧和肌力訓練，就以踏階練習，也就是登階運動，鍛鍊肌力，提升心肺功能，不需昂貴的設備。

也有學校表示，仍需要教師輔導學生增加練習機會，激發學生參與意願，另外，學校也有些學生是「體能弱勢」訑需要特別追蹤、補強訓練，這需要在制度上改善，師生的專業知識也要提升。

北市教育局指出，針對每學年通過率低於65%的學校，落實「調訓制度」，透過健體輔導團積極辦理「SH150+提升學生體適能專修研習班」，要求學校派員參加研習，並由教育局的健體輔導團到校實地輔導，課程涵蓋體適能檢測與精進、計畫分享、素養導向教學及實務運作。至於18歲以下使用者占比低，體育局表示，1個月內提出改善精進方式。

教育局 台北 體適能

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