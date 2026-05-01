五一勞動節教師首放假 全教總籲：教師薪資待遇合理調整

今天為第一次全民放假的五一勞動節。全國教師工會總聯合號召教師參與五一遊行，並提出兩大訴求，呼籲足額撥補退撫基金、返還年資補償金；公、私校退撫一體化，費率提撥一致15%。並要求教育部全面檢討教育工作者的勞動條件、提升待遇與保障。

全教總理事長侯俊良表示，五一勞動節從過去僅適用勞基法勞工，如今立法成為國定假日，全民共同放假，是國家尊重勞動尊嚴的重要體現，但一天的假期無法解決教育現場的結構性困境，教師真正需要的，是薪資待遇能隨經濟發展合理調整、校園濫訴現象能有效遏止，以及退休經濟安全獲得實質提升，要求調薪法制化，薪資審議機制納入公教人員代表。

侯俊良強調，教師薪資長期未能跟上整體經濟成長與基本工資調漲幅度，專任教師本薪調整有限，兼行政或導師加給雖有微調，但未能全面涵蓋實質負擔。OECD國際比較更顯示，台灣中小學教師薪資相對偏低，難吸引優秀青年投入教育工作。

再者，侯俊良也表示，退休保障也是教師最關切的議題之一，年金改革後，公教退撫基金撥補不足疑慮未除，個人帳戶新制實施後，教師擔心「領得到卻領不夠」。特別呼籲政府足額撥補退撫基金、返還年資補償金，並推動公私立學校退撫制度一體化，將私校提撥率提升至與公校一致的15%，避免私校教師成為二等勞動者。

全教總強調，在五一勞動節全民放假的同時，更應正視教育勞動者的核心困境。呼籲教育部展開全面勞動條件體檢，包括合理調升教師待遇、減輕行政負擔、強化校園濫訴防護機制，以及完善退休保障體系。唯有讓教師職業重獲吸引力與尊嚴，才能有效緩解教師荒，確保下一代教育品質，政府應以具體行動回應教育現場的急迫需求，讓尊師重道不僅是口號。